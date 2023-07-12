場邊人語／虎威竟功 藍鳥落空

來自加拿大 多倫多的藍鳥職棒隊，7月7日作客美國密西根州 底特律，以12：2重創老虎隊之後，7月8日午後卻在同一處場地遭到老虎隊先發投手和兩名後援投手聯合，接力演出無安打比賽（combined no-hitter），以0：2落敗。

這是攻擊力一向強猛的藍鳥隊，自建軍以來第七次出現全場比賽沒有擊出任何安打的窘況。藍鳥隊在最近19局岀戰，總共擊出37支安打得到23分，保持五連勝。

至於面對多名投手接力完成無安打比賽，老虎隊於創建123年至今，藍鳥隊組建47年以來，都是首度見証。

這也是大聯盟第20次呈現單場多名投手接力完成無安打比賽。

生於加州 沙加緬度、身高6呎6吋、25歲的右投曼寧（Matthew George Manning），2021年6月17日起代表老虎隊在大聯盟岀賽；當天是本季第5次先發，順利拿下自從4月4日以來第三勝。

8日的日戰原訂下午1時10分開始，但是傾盆大雨造成比賽延後1小時22分。霧氣和雨勢在比賽一開始曾經影響投手的控球。

老虎隊於第一局下就以1支二壘安打和1支三壘安打，拿到全場僅有的2分。曼寧在30歲的捕手哈斯（Eric Michael Haase）指揮下，耐心調配速球、曲球和滑球出招，他用91球數主投6.2局，沒有被擊出任何安打，飆出5次三振和有3次四壞球保送。雖然曼寧在完成先發任務時，已經快要接近他個人在本季單場投球數的極限，換句話說，也就是沒有可能一個人從頭到尾擔綱，可是3萬621名現場球迷，還是為老虎隊的總教練換人決定喝倒彩。

曼寧是與隊友：27歲的右投佛利（Jason Joseph Foley）以及也是27歲的終結右投蘭恩（Alex Craig Lange）聯手投出隊史第9場無安打，也是首次接力無安打比賽。

老虎隊完成例行賽程第88場比賽，戰績39勝49負；多倫多藍鳥隊的戰績則是49勝41敗。