我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

場邊人語／虎威竟功 藍鳥落空

彭廣揚

來自加拿大多倫多的藍鳥職棒隊，7月7日作客美國密西根州底特律，以12：2重創老虎隊之後，7月8日午後卻在同一處場地遭到老虎隊先發投手和兩名後援投手聯合，接力演出無安打比賽（combined no-hitter），以0：2落敗。

這是攻擊力一向強猛的藍鳥隊，自建軍以來第七次出現全場比賽沒有擊出任何安打的窘況。藍鳥隊在最近19局岀戰，總共擊出37支安打得到23分，保持五連勝。

至於面對多名投手接力完成無安打比賽，老虎隊於創建123年至今，藍鳥隊組建47年以來，都是首度見証。

這也是大聯盟第20次呈現單場多名投手接力完成無安打比賽。

生於加州沙加緬度、身高6呎6吋、25歲的右投曼寧（Matthew George Manning），2021年6月17日起代表老虎隊在大聯盟岀賽；當天是本季第5次先發，順利拿下自從4月4日以來第三勝。

8日的日戰原訂下午1時10分開始，但是傾盆大雨造成比賽延後1小時22分。霧氣和雨勢在比賽一開始曾經影響投手的控球。

老虎隊於第一局下就以1支二壘安打和1支三壘安打，拿到全場僅有的2分。曼寧在30歲的捕手哈斯（Eric Michael Haase）指揮下，耐心調配速球、曲球和滑球出招，他用91球數主投6.2局，沒有被擊出任何安打，飆出5次三振和有3次四壞球保送。雖然曼寧在完成先發任務時，已經快要接近他個人在本季單場投球數的極限，換句話說，也就是沒有可能一個人從頭到尾擔綱，可是3萬621名現場球迷，還是為老虎隊的總教練換人決定喝倒彩。

曼寧是與隊友：27歲的右投佛利（Jason Joseph Foley）以及也是27歲的終結右投蘭恩（Alex Craig Lange）聯手投出隊史第9場無安打，也是首次接力無安打比賽。

老虎隊完成例行賽程第88場比賽，戰績39勝49負；多倫多藍鳥隊的戰績則是49勝41敗。

加州 密西根州 加拿大

上一則

網球／25歲大坂直美生下女兒 男友洛杉磯報喜

下一則

MLB／小葛雷諾全壘打大賽奪冠 父子隔16年稱王 史上首見

延伸閱讀

場邊人語／紅襪日將 揮棒越牆

場邊人語／紅襪日將 揮棒越牆
MLB／大谷百安百K連3季達陣 這項紀錄133年前曾出現

MLB／大谷百安百K連3季達陣 這項紀錄133年前曾出現
洋基塞佛里諾連爆2場被噓退 「我不是這麼糟的投手…」

洋基塞佛里諾連爆2場被噓退 「我不是這麼糟的投手…」
MLB／大谷翔平連10打數無安打 7月打擊率0.071

MLB／大谷翔平連10打數無安打 7月打擊率0.071

熱門新聞

西西帕斯與女友芭多薩放閃。(取材自Instagram)

溫網／西西帕斯、芭多薩共創情侶帳號高調放閃

2023-07-04 19:00
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

2023-07-05 01:53
柯瑞(左)、保羅(右)現身夏季聯賽比賽現場。 (取材自官方推特)

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

2023-07-10 19:30
小甜甜布蘭妮（左）與NBA狀元溫班亞瑪之間風波未歇，布蘭妮粉絲對溫巴亞瑪大開嘲諷。（美聯社）

NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

2023-07-09 12:48
歌手布蘭妮（左圖）聲稱遭到NBA新秀溫班亞瑪（右圖）的保鑣攻擊。（美聯社）

NBA／布蘭妮控遭其保全打臉 溫班亞瑪：我被她抓住

2023-07-06 21:16
波波維奇(左)、詹姆斯(右)。（美聯社）

NBA／波波維奇拿下馬刺肥約 詹姆斯：下次晚餐你請

2023-07-10 08:57

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記