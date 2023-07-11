場邊人語／世界男籃 美隊預覧

第19屆國際籃協男子籃球世界盃比賽由印尼、菲律賓和日本主辦，32支國家代表隊參賽，8月25日至9月10日舉行；美國籃球協會7月6日公布代表隊12人名單：

現年20歲、身高6呎10吋，目前效力奧蘭多魔術隊的大前鋒班切羅（Paolo Napoleon James Banchero）。

現年26歲、身高6呎6吋，目前效力紐約布魯克林 籃網隊的布里吉斯（Mikal Bridges），他可以出任得分後衛或者小前鋒。

現年26歲、身高6呎1吋，在紐約尼克隊擔任組織後衛的布朗森（Jalen Marquis Brunson ）。

現年21歲、身高6呎4吋，代表明尼蘇達灰狼隊的得分後衛愛德華（Anthony DeVante Edwards）。

現年23歲、身高6呎5吋，來自印第安納溜馬隊的組織後衛哈利 伯頓（Tyrese John Haliburton）。

現年28歲、身高6呎5吋，來自紐約尼克隊的小前鋒哈特（Josh Hart）。

現年25歲、身高6呎8吋，來自紐奧良鵜鶘隊的小前鋒英格曼（Brandon Xavier Ingram）。

現年23歲、身高6呎11吋，代表曼斐斯灰熊隊的中鋒傑克森（Jaren Walter Jackson Jr.）。

現年27歲、身高6呎8吋，來自紐約布魯克林籃網隊的大前鋒強森（Cameron Jordan Johnson）。

現年21歲、身高7呎1吋，來自猶他爵士隊的中鋒凱斯勒（Walker Ross Kessler）。

現年28歲、身高6呎10吋，來自密爾瓦基公鹿隊的大前鋒波提斯（Bobby Portis Jr.）。

現年25歲、身高6呎5吋，來自洛杉磯 湖人隊的得分後衛里夫斯（Austin Tyler Reaves）。