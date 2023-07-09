場邊人語／洋基在家 表現奇差

●美國職棒大聯盟（MLB) 美國聯會東區小組紐約洋基 隊，7月6日晚間7時8分起，由來自多明尼加，現年29歲的先發右投手塞佛里諾（Luis Severino）先發，結果才主投2.2局狂亂丟失7分，終場以1：14遭到巴爾迪摩金鶯隊狠狠修理。

塞佛里諾當天晚上是在本季第9次先發，結果演出自從2018年9月5日對抗奧克蘭 運動家隊以來的最短局數先發。

洋基隊於是在這個賽季，已經出賽 88場，戰績是48勝40敗；金鶯隊也是來自美國聯會東區小組，開季以來出戰過86次，成績為51勝35負。

作客的金鶯隊全場共擊出20支安打（球季最佳戰績）2支全壘打，在第一局上就以一支左外野方向先馳得點，第三局上共攻下7分。單場比賽獲得14分，也是球隊在球季最佳紀錄。

這是洋基隊在這一個賽季，第三次於單場失分在14分以上；前兩次出現如此窘況都是在客場失分15分，包括4月30日走訪德州 遊騎兵隊，以及6月16日對抗波士頓紅襪隊。

塞佛里諾已經連兩場先發慘不忍睹，他於前一場（7月1日）在客場對陣聖路易紅雀隊時，剛繳出主投4局被揮出九支安打2支全壘打，失去9分其中責任丟失7分的成績單。

金鶯隊第一棒開路先鋒,現年22歲的游擊手/三壘手韓德森（Gunnar Randal Henderson) 全場比賽有4支安打2支全壘打5分打點，首局首打席就從塞佛里諾手中敲出陽春炮；塞佛里諾退場時主場球迷噓聲四起。