場邊人語／德州之役 驚嘆不已

美國職棒大聯盟（MLB）的「德州 大戰」（The Lone Star Series）系列賽於7月3日午後在德州達拉斯附近的阿靈頓環球人壽球場（Globe Life Field）舉行，休士頓太空人 隊在第二局上先馳得點，在第九局上以一支中外野方向二壘安打和一支左外野方向的二壘安打，追平比數和逆轉形勢，終場以12比11技壓德州遊騎兵隊。

這是太空人隊在例行賽中第17次逆轉勝出。

這也是太空人隊連續第三次日間岀戰；太空人隊最近一次連續五次在日間比賽，是於2007年8月30日到9月3日。

遊騎兵隊至今已經岀賽85場，戰績50勝35負，在美聯只有坦帕灣光芒隊凌駕其上。在例行賽程只出戰84場就累積50勝，這是球隊自從2016年6月27日以來僅見。

太空人隊和遊騎兵隊都是美聯西區小組。雙方自2001年起進行「德州大戰」各領風騷。由2001年到2006年之間，太空人隊20勝16敗，而在2007年到2016年間，遊騎兵隊對抗太空人隊的政績卻是79勝33敗。2017年至今，太空人隊再度取得上風，累積戰績達到72勝36負。

不過，太空人隊歷年來對抗遊騎兵隊的戰績是127勝133敗。

遊騎兵隊68歲的總教練波奇（Bruce Douglas Bochy）以及太空人隊的74歲總教練貝克（Johnnie B. "Dusty" Baker Jr.），兩人已經分別領軍對抗過198次。貝克的戰果是114勝84負；他在大聯盟累積有2140場勝利，是大聯盟作戰歷史中戰績排名第八的名教練。

貝克總教練已經指導太空人隊4年，並且出任大聯盟球隊的總教練職位26年。

遊騎兵隊這次作戰先發投手失分，終結投手失能。來自委內瑞拉、現年32歲的左投培瑞茲（Martín Pérez Jiménez），以57球數主投1.1局面對12個打席，沒有送出三振但是有2次四壞球保送，遭到對方擊出6支安打3支全壘打，責失6分，還好無關勝負。

遊騎兵隊的終結投手史密斯（William Michael Smith）則𠄘擔敗責；這位33歲的左投以19球主投1局面對6個打席，沒有送出三振也沒有四壞球保送，然而遭擊出3支安打責失2分，苦吞球季首敗。