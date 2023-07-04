場邊人語／紅雀把關 無力控管

在美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組排名第二的休士頓太空人 隊，6月29日晚間6時16分開始，於密蘇里州 聖路易的布許球場（Busch Stadium）挑戰在國聯中區小組名次墊底的紅雀隊；比賽只進行了2小時48分鐘，客隊共擊出18支安打得到14分，主隊卻在9局完全沒有作為抱蛋終場。

這次比賽吸引4萬2504名球迷捧場，上座率達到96%。紅雀隊的球迷一向熱衷在現場觀看比賽，並且普遍具備豐富的欣賞能力和素質。

單場獲得14分，是太空人隊本季最佳紀錄。聖路易紅雀隊動員5名投手共奉送8次四壞球保送，這也是球季創擧。至於第二局丢失6分，也成為紅雀隊本季最差表現。

太空人隊最近一次和紅雀隊對陣至少以14分差勝出，是於2010年8月3日在布許球場以18比4横掃紅雀隊。

太空人隊剛於6月27日到29日在紅雀隊的主場完成三場系列賽事戰績2勝1負；該隊最近一次有類似的表現，是於2019年7月26日到28日。

紅雀隊在本例行賽季一直在打擊、防守方面表現差強人意；全場遭到對方兩名投手封鎖，只擊出4支安打。

紅雀隊最近一次以懸殊比數落敗，是於2020年9月15日在威斯康辛州密爾瓦基客場以3比18敗北。2012年8月8日，紅雀隊在主場迎戰舊金山 巨人隊，遭到對手完封，終場以0比15棄械，成為球隊作戰史頁中慘痛被完全封鎖教訓。

為紅雀隊𠄘擔敗責的是現年41歲的右投韋恩萊特（Adam Parrish Wainwright），他已經代表紅雀隊出戰18個球季先發400場。歷年以來，韋恩萊特是第14位只穿紅雀隊球衣的投手，且上陣400次先發。

當晚他是本季第10次先發登板，生涯第17次以先發身份對抗太空人隊；他歷年對戰戰績是13勝2負。他以58球數只登板1.2局，送岀1次三振3次四壞球責失6分。這是他在職業棒球生涯最糟的先發表現之一。

相較之下，現年28歲的太空人隊右投法蘭西（Jonathan Patrick France），首度征戰聖路易就順利拿到本季10場先發任務第三次勝投。他於5月6日才在大聯盟亮相；在最近6場賽事連續有5次優質先發。

此外，太空人隊第二棒三壘手柏格曼（Alexander David Bregman）在第九局上揮岀外野方向396英呎遠的满壘全壘打；這是他在這個球季第三次如此作為，也是職業生涯第七次優秀表現。