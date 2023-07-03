場邊人語／近鄰對壘 國民疲累

同樣來自美國職棒大聯盟（MLB ) 國家聯會東區小組的華盛頓哥倫比亞特區國民隊和費城 費城人隊，每次短兵相接都是具有特殊意義；費城人隊目前的任務，是在衞冕大聯盟國家聯會年度冠軍，而國民隊的目標，則是驗證球隊組建必須要舊去新來。

國民隊和費城人隊是於6月30日到7月2日舉行三場系列比賽。

7月1日下午4時5分開始，在賓夕法尼亞州費城的國民銀行球場（Citizens Bank Park），作東的費城人隊，當著4萬2784名滿座球迷的面，不到三小時就以19比4狂勝國民隊，拿到例行賽季82場賽事的第44勝。

費城人隊最近一次在例行賽季重創對手，是於2018年4月7日晚間在主場迎戰佛羅里達邁阿密馬林魚隊，全場共擊出20支安打，20比1狂勝。

自從1901年以來，費城人隊總共有44次在出賽時單場至少得到19分。這也是自從1974年至今，費城人隊第三度在單場賽事中前五局至少獲得19分。

費城人隊在這場比賽總共擊出18隻安打4支全壘打得到19分，沒有任何失誤，從第二局下到第五局下連續得分，單局最多攻下8分，表現可圈可點。

現年32歲，在費城人隊擔任先發的右投手惠勒（Zachary Harrison Wheeler），在比賽之中以85球數主投5局，三振對手6人次沒有送出四壞球保送，遭到對方擊出7支安打1支全壘打，責任失去4分場均防禦率4.03。

他在這個球季已經出賽17次，戰績7勝4敗，獲勝率63.6%。

費城人隊全場調度3名投手上陣，沒有奉送任何四壞球保送。這是費城人隊自從這個賽季展開以來，投手團隊第八次有著如此優異的表現。

在攻擊端方面，費城人隊的左外野手史瓦伯（Kyle Joseph Schwarber)擔任第一棒開路先鋒，於第五局下揮岀右中外野方向滿壘全壘打。這是他在本球季第二度如此作為，也是職業生涯第六度有4分紅不讓的表現。

此外，費城人隊的第七棒內野手波姆（Alec Daniel Bohm），全場有2支一壘安打2次全壘打得到3分有6個打點。波姆於是打平職棒生涯單場打點紀錄。波姆再次證明他是對抗國民隊的剋星，當天又一次在迎戰國民隊時單場擊出4支安打。