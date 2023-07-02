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場邊人語／尾勁十足 光芒勝岀

彭廣揚

MLB坦帕灣光芒隊6月30日走訪西雅圖水手隊；水手隊在第二局下收穫4分，然而光芒隊在第八局和第九局共攻下11分，終場以15：4逆轉勝出。

光芒隊目前戰績三連勝，累積57勝28負，獲勝率67.1%，在大聯盟30支球隊中領跑。

光芒隊在例行賽前84場比賽中，和對手的比分差距有152之多，這種佳績在大聯盟只有德州遊騎兵隊可以相提並論。

西雅圖水手隊這些日子以來，正在熱烈籌備主辦年度全明星表演賽。水手隊內野手狄亞茲（Yandy Díaz ），及左外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena），雙雙獲選為今年全明星賽美聯先發陣容。

這是阿羅薩雷納首次當選全明星，也是光芒隊的史頁中，第二度有外野手參加全明星賽。在2016年退役的左外野手克勞佛（Carl Crawford），曾於2010年度全明星賽，成為第一位現身的光芒隊外野手。

阿羅薩雷納當晚擔任第四棒打擊，在四局上擊出一支左外野411英呎遠的两分全壘打。

水手隊目前的戰績只有38勝42負。水手隊的全體隊員，於是在比賽當天下午召開閉門會談討論必須團結致勝。

水手隊和光芒隊在上個球季7次交鋒，光芒隊取勝5次。然而光芒隊歷年來對抗水手隊，戰績只有86勝109敗。

西雅圖 德州

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