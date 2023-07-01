場邊人語／攻勢不暢 有人轉場

●6月22日晚間，美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區紐約大都會 隊在賓州費城 客場挑戰費城人隊，比賽進行到第二局時，34歲的委內瑞拉籍內野手艾斯柯巴（Eduardo José Escobar ）忽然接到總教練告知，他已被交易到屬於美聯西區洛杉磯天使 隊。他立即拎起隨身物品包車先趕返紐約，然後搭機前往美西向新球隊報到。

6月24日晚間，艾斯柯巴及時換穿洛杉磯天使隊的球衣，以三壘手的身分在科羅拉多州丹佛客場應戰，先後擊出2支一壘安打。

艾斯柯巴擅長鎭守二壘、三壘和游擊區。他在此時此刻轉隊，是否意味著紐約大都會隊目前面臨每況愈下的挑戰時，已經興起主動交易球員，成為市場上的賣家念頭？

6月26日晚間在紐約市皇后區花旗球場（Citi Field），3萬4384名眼睜睜地目擊大都會隊在第四局下先馳得點，然而在第六局上遭到對方揮岀2分全壘打，終場以1：2敗北，苦吞本季78次出賽第43次失利。

大都會隊在上半球季主場作戰成績17勝16負，而去年同期的主場戰績是28勝15負。

對於目前陣容不俗的大都會隊來說，贏球真的這麼困難嗎？