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場邊人語／連投帶打 任務必達

彭廣揚

1963年7月31日在俄亥俄州克里夫，來自古巴的右投羅慕斯（Pedro Ramos）代表克里夫蘭印地安人隊先發出賽，在第三局下和第六局下分別揮出全壘打，並且投滿8.1局有15次三振對手。

這份難得的個人單場能攻善守的紀錄，直到2023年6月27日晚間在南加州天使球場（Angel Stadium），由美國職棒大聯盟（MLB）美聯洛杉磯天使隊的「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani）重寫。

當天晚上的賽事，恰巧是天使隊主辦的「日本文化日」，吸引了3萬3637名球迷捧場。

大谷翔平在這場比賽之中，第一局下就揮出右中外野方向418英呎遠的陽春全壘打首開紀錄，接著在第七局下再擊出左中外野方向404英呎遠的一分全壘打。

他以102球數主投6.1局三振對方10次有2次四壞球保送，遭到擊出4支安打責任丟失1分，率領球隊以4比2力克芝加哥白襪隊，並且拿下本季個人第七勝。

這是他首次在輪值先發時，同場揮岀兩支以上的全壘打。翻開大聯盟自從1900年的作戰歷史，大谷翔平是第六位投手在一場賽事之中，個人揮出兩支全壘打，並且至少三振對方10次。

2019年4月2日晚間在加州聖地牙哥，右投葛蘭基（Donald Zackary Greinke）代表亞利桑納響尾蛇隊出賽聖地牙哥教士隊，個人擊出2支全壘打和三振對方10次。

大谷翔平現年28歲，本季已經出戰81場，累積355打席93支安打28支全壘打64個打點。他在6月23日到27日之間，5場比賽共有4支全壘打。他在最近20次出賽時擊出13支全壘打。

他目前的全壘打數字領先大聯盟群倫。

根據科學性質的演算，大谷翔平在這個球季如果一切表現正常，有希望繳出全季56支全壘打的成績單。

大谷翔平已經兩次當選全明星。

大谷翔平 天使 加州

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