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場邊人語／洋基完美 北加揚眉

彭廣揚

加州奧克蘭的夜空，如今擁有紐約洋基隊的璀璨。

屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的紐約洋基隊，6月28日晚間造訪北加州東灣奧克蘭球場（Oakland Coliseum）；現年30歲、來自多明尼加的紐約洋基隊右投手赫曼（Domingo Germán Polanco）以99球數完投9局，面對打者27次送出9次三振，沒有讓奧克蘭運動家隊一人上過壘，因此成為洋基隊史上第4位演出完全比賽的投手，終場率隊11比0大勝。

運動家隊已經在例行賽岀戰82場，有61次吞敗；戰績在大聯盟30支球隊之中敬陪末座。

MLB非常罕見「完全比賽」；這是投手和整個防守團隊極致的合作表現，全場不能讓對方擊出安打，投手不能投出四壞球或觸身球保送，防守者也不能出現任何失誤、妨礙打擊者的狀況造成對手踏上壘包，而且投手終局必須拿到勝投。

當天晚上是自從MLB美聯西區小組西雅圖水手隊王牌右投、來自委內瑞拉的赫南德茲（Félix Hernández）於2012年8月15日午後在主場迎戰坦帕灣光芒隊以來，大聯盟再次出現完全比賽。

奧克蘭運動家隊的主場，這個球季來上座這情況非常不理想；不過，這一次夜戰還是吸引不少慕名而來的美國西部洋基隊球迷；不過全場雖有1萬2479名觀眾，上座率只有27%。

大聯盟到如今已經有24次完全比賽的紀錄。

在洋基隊史上，赫曼是繼1956年10月8日，已經逝世的右投拉森（Don James Larsen）首開紀錄，以及1998年5月17日左投威爾斯（David Lee Wells）和1999年7月18日右投手孔恩（David Brian Cone）以來，第四位締造完全比賽紀錄的投手。

赫曼於2017年6月11日亮相大聯盟，至今岀賽過6個球季107場例行賽495局，戰績31勝26負，場均防禦率4.40。

洋基 奧克蘭 MLB

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