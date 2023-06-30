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場邊人語／藍鳥牽頭 屬他剔透

彭廣揚

在美國東部康乃狄克州出生，是康乃狄克州立大學校友的外野手斯賓林格（George Chelston Springer），6月25日下午代表美國職棒大聯盟（MLB）加拿大多倫多藍鳥隊迎戰加州奧克蘭運動家隊，擔任第一棒指定打擊，在第一局下1好球的局面下，振臂揮岀左中外野392英呎遠的陽春全壘打。

這支全壘打鼓舞全隊士氣發起攻擊，總共擊出11支安打，終場以12比1痛殲運動家隊。

運動家隊至此在162埸例行賽中已經完成80場，戰績20勝60負。藍鳥隊則是二連勝。

這是斯賓林格在這個球季第三次於肩負開路先鋒的責任時擊出首打席全壘打（Leadoff Homer），也是自2014年4月16日加入大聯盟以來，第55次在率先登場打擊時揮岀紅不讓。

斯賓林格在例行賽季已經參賽77場，累積擊出80支安打11支全壘打；他在上個球季133場比賽中擊出137支安打25支全壘打。

他在第八局下還擊岀1支一壘安打，形成本季第23次參賽單場有多支安打出現局面。

在大聯盟的作戰紀錄中，左投右打，10次入選全明星的「盜壘王」韓德森（Rickey Nelson Henley Henderson），曾經在先發攻堅的任務之中，累計51次揮出全壘打。他於2003年9月19日退休至今，其紀錄沒有被刷新。

康乃狄克州 加州 奧克蘭

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