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場邊人語／單局失守 自作自受

彭廣揚

同樣來自美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區小組的紐約大都會隊和費城費城人隊，6月25日午後在賓州對壘，大都會隊先發投手只登板4局，而且救援投手在第八局下怠忽職守，3次四壞球保送和2次觸身球，還有一次守備失誤總共丟失4分，終場遂以6比7飲恨，苦吞77 場例行賽事第42次失利；費城人隊則也是在出戰57場之後，拿到第40次捷報。

這是大都會隊最近20場比賽中第15次吃敗仗。

當天是費城人隊在這個球季第14次演出逆轉勝；該隊最近一次有這樣的表現是6月17日下午走訪加州奧克蘭運動家隊，在延長賽以3比2勝出。

自從2021年9月17日到19日以來，這是費城人隊首次在例行賽季系列賽中取勝紐約大都會隊。

紐約大都會隊近期已經失手於費城費城人隊8次，在這些比賽之中，費城人隊每場至少得到7分，而且成功的壓制對手最多擊岀7支安打。

費城人隊當天調派的先發右投惠勒（Zachary Harrison Wheeler），曾經代表大都會隊5個球季，2019年12月4日才和費城人隊簽訂為期5年價值1億1800萬美元的合約。

惠勒主投5.1局三振對方8次，無關勝負。他目前在例行賽日場上陣，已經累積有72次三振。

費城人隊的29歲第二棒游擊手透納（Trea Vance Turner），在第一局下一人岀局時就揮岀中外野方向415英呎遠的陽春全壘打首開紀錄。這是他個人本球季第八支全壘打，也是職業棒球生涯中第四次單埸擊出全壘打並且至少有2次盜壘。

費城人隊三壘手索沙（Edmundo Israel Sosa）擔任第九棒打擊，在第三局下擊出本季首支三壘安打。

大都會隊第四棒一壘手阿隆索（Peter Morgan Alonso）和第三棒林多（Francisco Miguel Lindor Serrano）分別揮出本季第24和第15支全壘打。

費城 大都會 加州

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