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場邊人語／天使狂掃 洛磯臉臊

彭廣揚

勝負乃兵家常事，然而慘敗到不斷創寫紀錄卻是著實難堪。

嘘聲，已經不足表示主場球迷的失望和遺憾；令人震驚的是，當晚將近滿座的現場觀眾，居然在第三局結束時，充滿諷刺意味地全體起立「恭送」洛磯隊第二任投手下場。

6月24日晚間在科羅拉多州丹佛市，4萬5274名球迷出乎預料之外見證美國職棒大聯盟（MLB）所屬的科羅拉多洛磯隊和加州洛杉磯天使隊，單場創下大聯盟和球隊多項記錄（the see-it-to-believe-it game)。

這是洛磯隊成軍31個球季超過4700場賽事以來，最難堪的一場敗局。

天使隊來自大聯盟美聯西區小組，成績42勝36敗，勝率53.8%。洛磯隊屬於大聯盟國聯西區小組，目前戰績30勝49負，勝率只有38%。

雙方在比賽第一局都沒有收穫，天使隊先攻，於第二局上先馳得點獲得2分，第三局上以4支全壘打4支一壘安打1支二壘安打攻下13分，讓洛磯隊締造單局防守失分最高紀錄；第四局上客隊再有8分進帳，終場共擊出28支安打，以25比1懸殊比數橫掃地主球隊。

在大聯盟最近101年的作戰歷史之中，這還是首次出現在單場比賽的前四局就有球隊攻得23分。

洛磯隊第三任投手是現年26歲的右投戴維斯（Noah D. Davis），他登板3局送出2次三振1次四壞球保送，遭到對方擊出11支安打責失9分，是洛磯隊有史以來上陣失分最多的救援投手。

洛磯隊在創立之初曾經有過慘痛的主場教訓。1995年8月18日晚間，作客丹佛的芝加哥小熊隊以26比7修理洛磯隊。同年9月17日午後，作客的邁阿密馬林魚隊以17比0完勝洛磯隊。

天使 加州 洛杉磯

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