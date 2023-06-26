場邊人語／小熊過海 得勝夠嗨

6月24日在英國倫敦，美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會中區小組的芝加哥小熊隊，和同樣來自國家聯會中區小組的聖路易紅雀隊對壘，小熊隊火力全開共擊出14支安打沒有失誤，終場在大西洋彼端以9：1獲勝。

小熊隊自從6月9日以來，13次出賽11場捷報。

2019年7月29日和30日，美國職棒大聯盟曾經首次舉辦過倫敦系列賽（London Series)，由同樣來自大聯盟美國聯會東區小組的紐約洋基 隊和波士頓 紅襪隊交鋒。大聯盟在例行賽季期間到歐洲舉行賽事，目的就是拉近生長中的歐洲球迷，對於「美國職棒大聯盟」品牌的認識和鍾情。

這場賽事使用倫敦球場（London Stadium)，該處場館一向以對打者有利聞名，然而首次造訪的小熊隊現年27歲的先發左投手史蒂爾（Justin Carl Steele ）卻以優越表現扭轉了這種說法。

史蒂爾以89球數完成6局，送出8次三振1次四壞球保送，遭到對方揮出5支安打，責任失去1分，場均防禦率2.62，本季第八勝到手。

這些年來，成軍已經有148個球季的小熊隊，總共使用過美國和境外127處場館作為例行比賽的場地。這些場地分布在美國境內23州、華盛頓哥倫比亞特區、波多黎各、日本東京、加拿大 安大略省和魁北克省。小熊隊累積首次走訪場館的成績，達到66勝60敗1和。

小熊隊和紅雀隊的對抗，一直都是大聯盟最叫好叫座的賽事之一。雙方自從1892年開始對壘，小熊隊累積的戰果是1621勝1211負。

在這個球季之中，兩隊排定4個系列12場賽事；在上個球季，兩隊19次過招，小熊隊成績6勝13負。