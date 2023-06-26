場邊人語／小熊過海 得勝夠嗨
6月24日在英國倫敦，美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會中區小組的芝加哥小熊隊，和同樣來自國家聯會中區小組的聖路易紅雀隊對壘，小熊隊火力全開共擊出14支安打沒有失誤，終場在大西洋彼端以9：1獲勝。
小熊隊自從6月9日以來，13次出賽11場捷報。
2019年7月29日和30日，美國職棒大聯盟曾經首次舉辦過倫敦系列賽（London Series)，由同樣來自大聯盟美國聯會東區小組的紐約洋基隊和波士頓紅襪隊交鋒。大聯盟在例行賽季期間到歐洲舉行賽事，目的就是拉近生長中的歐洲球迷，對於「美國職棒大聯盟」品牌的認識和鍾情。
這場賽事使用倫敦球場（London Stadium)，該處場館一向以對打者有利聞名，然而首次造訪的小熊隊現年27歲的先發左投手史蒂爾（Justin Carl Steele ）卻以優越表現扭轉了這種說法。
史蒂爾以89球數完成6局，送出8次三振1次四壞球保送，遭到對方揮出5支安打，責任失去1分，場均防禦率2.62，本季第八勝到手。
這些年來，成軍已經有148個球季的小熊隊，總共使用過美國和境外127處場館作為例行比賽的場地。這些場地分布在美國境內23州、華盛頓哥倫比亞特區、波多黎各、日本東京、加拿大安大略省和魁北克省。小熊隊累積首次走訪場館的成績，達到66勝60敗1和。
小熊隊和紅雀隊的對抗，一直都是大聯盟最叫好叫座的賽事之一。雙方自從1892年開始對壘，小熊隊累積的戰果是1621勝1211負。
在這個球季之中，兩隊排定4個系列12場賽事；在上個球季，兩隊19次過招，小熊隊成績6勝13負。
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