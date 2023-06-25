場邊人語／球隊選秀 球迷不休

6月22日農曆端午，30支屬於美加地區男子職業籃球大聯盟(NBA )的球隊代表，齊聚在紐約市布魯克林的巴克萊中心（Barclays Center)，NBA完成一年一度選秀活動的第一輪58順位圈選作業。

今年的選秀狀元，沒有出乎球隊和球迷的意料之外，是由現年19歲的法國籍中鋒溫班亞瑪(Victor Wembanyama)落腳在德州 聖安東尼奧馬刺 隊。

馬刺隊在上個球季，戰績為22勝60敗，名列大聯盟西區15支球隊最後一名。全隊有4名球員年齡只有19歲，平均年齡為23.84歲，比起大聯盟球隊平均年齡26.1歲要年輕些。

同時，大聯盟的球員平均身高為6呎6.74英吋，平均體重是217.62磅。溫班亞瑪的非正式身高為7吋4吋，體重是209磅。

2022-23年球季，大聯盟登錄身高最高的球員是德州休士頓火箭隊塞爾維亞籍，人緣好的7呎4吋中鋒馬揚諾維奇(Boban Marjanović )。

德州聖安東尼地區的球迷，對於溫班亞瑪終於加盟，都認為這是球隊前景顯露光明的剎那。部分球迷甚至提早點評誇讚溫班亞瑪個子夠高、臂展夠寬、進攻帶勁、防守帶刺。

各地的球迷共有的一份懸念就是，溫班亞瑪要花費多少時間才能夠在競爭激烈的職業籃球運動天地成熟，換句話說，馬刺隊的登頂行動須要多長準備時間才能收穫？

想要回答這個問題，就必須翻開馬刺隊的作戰歷史。身高7呎1吋的左撇子中鋒「海軍上將」羅賓森（David Maurice Robinson），是1987年選秀狀元，他於1989年11月4日起代表馬刺隊14個球季，10次當選全明星，2次榮獲年度總冠軍。

此外，身高6呎11吋的大前鋒兼中鋒石佛」鄧肯（Timothy Theodore Duncan）是1997年選秀狀元，他於1997年10月31日起代表馬刺隊19個球季，15次當選全明星，5次榮獲年度總冠軍。

溫班亞瑪是不是「跨世代人才「（Generational Talent)，三年之內分曉。