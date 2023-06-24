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場邊人語／巫師放人 高佬轉任

彭廣揚

6月21日深夜，即將年滿28歲，華盛頓哥倫比亞特區巫師隊中鋒波爾辛吉斯 （Kristaps Porziņģis），成為美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）最近一項三方交易的主角。

由於洛杉磯快艇隊最終選擇退出，巫師隊遂與波士頓塞爾蒂克隊和曼斐斯灰熊隊繼續交涉，最終綠衫軍改以上季年度最佳防守球員、現年29歲的後衞史馬特（Marcus Osmond Smart）為主要籌碼，如願交易到拉脫維亞籍的7呎3吋「獨角獸」波爾辛斯基，以便和核心雙星（Core Duo）小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）與另外一名小前鋒

布朗（Jaylen Marselles Brown）組成三巨頭。

波爾辛格斯於2015年10月28日參加大聯盟，2022年2月10日由達拉斯獨行俠隊交易到華盛頓哥倫比亞特區巫師隊。

塞爾蒂克隊這個「換人」的舉動，著實讓球迷大吃一驚，主要意味著球隊的後場人手不缺，然而進攻端還在強化。

塞爾蒂克隊在剛剛結束的例行賽季82場比賽之中，有57場捷報，然而在季後賽雖然取勝亞特蘭大老鷹隊和費城七六人隊，可惜終究遭到邁阿密熱火隊淘汰。

史馬特是波士頓都會地區最受球迷歡迎的球星之一，他於2014年10月29日穿著塞爾迪克隊的制服參加聯賽之後，一直都為這支球隊效力。

史馬特本季出戰61場，場均得到11.5分6.3次助攻和3.1個籃板球。他代表波士頓出戰過581場比賽，場均得到10.6分4.6次助攻和3. 5個籃板球。

波爾辛格斯本季出戰65場，場均23.2分2.7次助攻和8.4個籃板球。他代表3支球隊出戰過402場，場均得到19.6分1.8次助攻和7.9個籃板球。

波士頓 快艇 費城

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