場邊人語／勇士嚴守 費城難受

自從5月28日以來，已經連續5次拿到勝投的右投史泰德（Spencer Robert Strider），6月20日晚間在費城 客場以103球數主投6局三振對方9人次沒有送出四壞球責失1分，獲得本季第八次勝投，以及六月間連續第四場先發勝利。

史泰德生於密西根州底特律，現年24歲，是亞特蘭大勇士 隊的新秀，當晚是他個人職棒生涯第五次以先發身分對抗費城費城人隊。在前五次總共27.1局的先發任務中，史泰德三振對手43次只有被擊出9支安打5次責任失分，場均防禦率1.65。

史泰德因此成為勇士隊的作戰歷史中，第二位先發投手能夠在頭五次遭遇費城人隊時，連續五次勝投。另外一位投手是已經名列棒球名人堂的右投史摩茲（John Andrew Smoltz），他於1989-90年球季創下紀錄。

亞特蘭大勇士隊和費城費城人隊都屬於美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區小組。勇士隊目前的戰績是47勝26敗，幾乎篤定晉級季後賽。該隊自從6月14日以來已經七連勝。費城人隊目前的戰績是38勝35敗，晉級季後賽的機率低於30%。該球隊在6月13日到18日之間有六連勝紀錄。

勇士隊和費城人隊在這個例行賽季排定13次對壘；2022年的球季，勇士隊和費城人隊交手的戰績是11勝8負，2021年雙方交戰的結果是勇士隊以10勝9敗技高一籌。

勇士隊當晚是以4比2取勝費城人隊。

2022年10月11日到15日，亞特蘭大勇士隊和費城費城人隊在季後賽第二輪會戰，勇士隊的目標是衛冕年度總冠軍，而費城人隊的方向則是代表國聯。經過四場的比賽，費城人隊以三勝一敗戰績淘汰勇士隊。勇士隊在這個系列比賽累積得到13分，然而費城人隊收穫24分。