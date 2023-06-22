場邊人語／藍鳥靜聲 魚兒躍升

擅長跨聯盟作戰的加拿大 多倫多藍鳥隊，6月19日晚間走訪佛羅里達州 邁阿密馬林魚隊，竟然以0比11遭受重創。

多倫多藍鳥隊屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組，戰績39勝35敗，勝率52.7%，最近10場賽事只有3次捷報。

馬林魚隊屬於MLB國聯東區小組，戰績42勝31敗。勝率57.5%；最近10次出賽有7次凱旋而歸。

這是藍鳥隊在本季第七次跨聯盟系列賽；藍鳥隊在開賽之前，對抗來自國聯的隊伍，成績是12勝5負，勝率70.6%在大聯盟名列第二，只輸給邁阿密馬林魚隊的76.2%。

其實從2021年賽季至今，藍鳥隊在跨聯盟比賽中，累積成績為39勝18敗勝率68.4%，是大聯盟30支球隊中的佼佼者。

此外，藍鳥隊在歷年的跨聯盟賽事中，總共擊出過661支全壘打，超越紐約洋基隊的635支和芝加哥白襪隊的629支名列第一。

不過，當晚在邁阿密作客的藍鳥隊只有挨打的份兒；馬林魚隊不僅在第三局先馳得點，而且團隊打擊有19支安打沒有失誤和送出四壞球保送。

馬林魚隊委內瑞拉籍的二壘手阿拉斯（Luis Sangel Arráez），雖然沒有揮出吸睛的全壘打，可是單場有5支安打，得到1分還有2分打點，場均打擊率達到令人羨慕的4成。

這是右投左打的阿拉斯最近三場賽第二度上演單場5次岀戰5支安打，促使他目前穩居大聯盟的打擊王（.400）及安打王（102支）。

阿拉斯現年26歲，是於2023年1月20日，才由明尼蘇達雙城隊交易到馬林魚隊。