場邊人語／六月初見 七月磨劍

美國職業美式足球大聯盟（NFL ）預定8月3日起展開為期四個星期的熱身賽程；9月7日開始進行為期18個星期272場次的例行賽季。

NFL的32支球隊，姑且不論實力加減乘除，營業收入都還在增加，目前平均每支球隊的身價約為40億4700萬美元。

今年六月部分球隊不約而同都舉行了「必須的」迷你訓練活動，針對目前的各項競技資源進行盤點，並且分工檢查備戰方向。在此之前，26支球隊自4月17日起已經啟動體能訓練活動。

大聯盟的球隊在這個階段有三項基本任務：持續深入觀察2022球季更換教練團的球隊整編狀況、注意比對分析2023年各個球隊嶄新補強，以及關注興起中的發展、對抗趨勢。

在上個球季，有5支球隊由於教練團更動，終於躋身季後賽。

這些開始玩轉球隊包括來自國聯南區小組的佛羅里達坦帕灣海盜隊、來自美聯東區小組的佛羅里達邁阿密海豚隊、來自美聯南區小組的佛羅里傑克森維爾美洲虎隊、來自國聯東區小組的紐約巨人隊、來自國聯北區小組的明尼蘇達維京人隊。

在即將到來的球季，大聯盟也有5支球隊渴望透過換帥的舉動能夠改頭換面增強戰力。

這些球隊包括德州 休士頓德州佬隊、印地安納明尼阿波里斯小馬隊、科羅拉多丹佛野馬隊、亞利桑納紅雀隊和卡羅來納黑豹隊。

還有4支球隊已經創造蓄勢待發的形勢，成為部分球迷觀看比賽最大的懸念。

這些球隊包括主場在紐約都會地區的紐約噴射機隊、主場在佛羅里達州東北部大西洋濱傑克森維爾美洲虎隊、主場在俄亥俄州 克里夫蘭的布朗隊和主場在密西根州底特律的獅隊。