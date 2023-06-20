場邊人語／道奇防線 難堪淪陷

在5萬1385名主場的球迷目擊之下，洛杉磯道奇 隊於6月17日晚間迎戰舊金山 巨人隊，遭到對方擊出17支安打，包括一支滿壘全壘打，終場只有6支安打2次失誤，不尋常地以0比15遭到完封慘敗。

舊金山巨人隊因此獲得本季第39場勝利，還有連續第六場捷報。這是球隊在這個例行賽季第9次登場至少得到10分；這種表現在大聯盟之中，只有德州遊騎兵隊（16次）和芝加哥小熊隊（12次）能夠相提並論。

此外，巨人隊其實近況良好，在最近的20場比賽之中，已經有五次單場收穫在10分以上；而且在最近11場賽事之中有9次勝出。

道奇隊則是在父親節前夕，創下球隊歷年來主場作戰最糟糕的進攻紀錄，由於遭到對手完全封鎖而導致深陷失利（worst home shutout loss）。該隊在最近13場比賽有9次敗北。

巨人隊和道奇隊都是屬於美國職棒大聯盟（MLB）國聯西區小組；道奇隊的表現，目前在國聯只遜於亞特蘭大勇士隊和亞利桑納響尾蛇隊。

道奇隊最近一次和巨人隊舉行系列比賽失利，還是2021年7月19日到22日。

巨人隊最近一次以大分差取勝道奇隊，是於2013年9月14日晚間在道奇球場，當著5萬3062名捧場球迷的面，出戰9局7局得分共有22支安打，終場以19比3狂掃對手。

洛杉磯道奇隊最近一次在客場遭到對方完封大比數輸球，是於1965年8月8日(星期日）對抗辛辛那提紅人隊，終場比數為0比18。