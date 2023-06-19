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場邊人語／賓客易位 不再作為

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 北卡羅萊納夏洛特黃蜂隊6月16日宣布，球隊正在進行所有權異動的最後階段相關安排；現年60歲的億萬富翁喬丹（Michael Jeffrey Jordan）同意出讓球隊多數股權，僅僅保留少數股權，由大老闆變成小股東。

此擧意味著這位傳奇的籃球場上人物，在20年前告別球員生涯之後，再一次以球隊所有人的身分謝幕。

同時，喬丹於1997年6月11日代表芝加哥公牛隊，在猶他州鹽湖城作客出賽爵士隊時，穿著的品牌球鞋（Air Jordan 12），也以138萬美元拍賣成交。公牛隊在當天的比賽，是以90比88取勝，喬丹個人得到38分，為全場之最。

喬丹在紐約市布魯克林區出生，五歲的時候跟隨家庭搬遷到北卡羅來納州。高中時期就在籃球場上展露才華，雪城大學和維吉尼亞大學的籃球校隊都曾經想要爭取他的加盟，然而喬丹最終選擇接受北卡羅萊納大學（The University of North Carolina at ChapelHill)的籃球獎學金，代表學校出賽過101次累積得到1788分，並且以地埋本科畢業。

喬丹是於2010年正式成為夏洛特黃蜂隊掌握所有權和話語權的領導，當時球隊的名稱還是「夏洛特山貓隊」。

黃蜂隊組建已經有33個球季，10次晉級季後賽；但是在喬丹主持的13年間，球隊在選秀活動和交易市場方面卻始終表現無精打采。

喬丹接手球隊時的首個球季，球隊戰績是34勝48敗，這些年期間最差的成績是7勝59敗，最佳表現為48勝34負。2022-23球季戰績為27勝55負，獲勝率只有32.9%。

一支身價上億的球隊在13年之間，只有3次獲勝率超過五成，情何以堪？

喬丹在球場上曾經勇猛無敵，在商場上也有一席之地。曾幾何時，他在家鄉父老的面前玩累了，說是「割捨」卻不能，講成「進岀」更見無奈。

喬丹 北卡羅來納州 紐約市

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