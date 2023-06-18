場邊人語／白襪四轟 道奇做空

洛杉磯道奇 隊於6月15日晚間捍衛主場，來自伊利諾州芝加哥 的白襪隊，分別在第一局和第四局擊出兩支陽春全壘打，道奇隊在第六局下追平，並且在第十一局下，依靠一壘手弗里曼(Frederick Charles Freeman)一支中外野方向一壘安打突破僵局，以5比4告捷。

弗里曼目前是大聯盟的「長打王」。

屬於美國職棒大聯盟（MLB) 美國聯會中區小組的芝加哥白襪隊，在這個例行賽季已經出賽過70場，戰績為30勝40敗。洛杉磯道奇隊屬於國家聯會西區小組，至今出賽69場，成績為39勝30負；在小組的排名落後於亞利桑納響尾蛇隊(41勝28負）。

道奇隊在例行賽季已經完成22次系列比賽，成績12勝9敗1和。

雙方當晩在11局的延長比賽之中，共動用12名投手，總共送出32次三振和11次四壞球保送，創寫大聯盟球隊在本季單場動員作戰紀錄。

白襪隊歷年以來很少和道奇隊對壘，雙方目前已經交手過31次，道奇隊的戰績是15勝16敗，其中道奇隊的主場捍衛紀錄是9勝8敗。

自從2014年球季，洛杉磯道奇隊是大聯盟30支球隊之中，最擅長跨聯盟（Interleague) 比賽者，獲勝的比率平均在六成以上。

道奇隊本季在道奇球場（Dodger Stadium)的成績是22勝11敗，在國家聯會15支球隊中名列第一。

大聯盟目前戰績最佳的球隊，是來自喬治亞州的亞特蘭大勇士隊，成績為43勝26敗，獲勝率62.3%。