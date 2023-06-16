場邊人語／能否先發 新人師法

主場在北卡羅萊納州夏洛特的黑豹職業美式足球 隊，預定於9月10日下午走訪亞特蘭大 隼鷹隊，展開例行賽程。

誰將是黑豹隊的先發四分衛？

黑豹隊自1993年10月26日至今成軍29個球季，屬於美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯南區小組成員；上個球季戰績是7勝10敗。曾經有兩次機會爭奪大聯盟年度總冠軍，可惜都是空手而歸。

黑豹隊在最近五個球季，獲勝的場數最多為7場，也都和季後賽無關。

現年34歲的四分衛紐頓（Cameron Jerrell Newton）曾經在黑豹隊領銜10個球季，參加過133場比賽（129次先發），戰績68勝60負1和。

黑豹隊於2023年3月和時年35歲的資深四分衞丹頓（Andrew Gregory Dalton）簽訂為期2年，金額800萬美元保證付款的合約。黑豹隊的教練團經過一番斟酌之後，決定揀選曾經效力辛辛那提猛虎隊9個球季、各種作戰經驗豐富的丹頓，專門負責協助培訓球隊下一代的當家四分衛。

由於比賽氛圍、制度、節奏、張力和主觀的要求不同，美國大學美式足球運動員，在轉戰職業美式足球聯賽之後，必須要經過一陣調適期；然而這段期間可長可短，並且有可能一直無法完美銜接。

黑豹隊雖然目前暫時將丹頓視為例行賽程的主戰四分衞，可是關愛的眼神一直放在現年21歲、生於賓夕法尼亞州費城 、來自阿拉巴馬大學的大聯盟年度選秀狀元楊恩（Bryce Christopher Young）。

楊恩從6月8日開始已加入黑豹隊一軍集訓行列；這種發展反映丹頓不負使命，楊恩也一𢇁不苟。