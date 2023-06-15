場邊人語／暴龍換帥 爭做表率

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA ）多倫多暴龍隊，6月13日公開向傳播媒體和部分季節套票球迷，介紹現年44歲、球隊第十任總教練拉嘉柯維奇（Darko Rajaković）。

拉嘉柯維奇來自塞爾維亞，他在2012年應邀擔任大聯盟奧克拉荷馬市雷霆隊下屬發展聯盟主帥，之後被擢升進入雷霆隊的教練團助陣，2019-20年賽季轉入亞利桑納鳳凰城太陽隊教練團，隔年再由孟斐斯灰熊隊延攬為助理教練。

這是連續第三天，來自塞爾維亞的運動員 或者教練，在全球的職業競技運動大舞台揚名。

6月11日，法國網球公開賽壓軸男子單打決賽登場，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）對決連續兩年打進做終戰的挪威對手魯德（Casper Ruud），以7：6（7：1）、6：3、7：5登頂，迎來職業網球生涯第23座大滿貫，也締造史無前例紀錄。

6月12日晚間在科羅拉多丹佛，金塊隊塞爾維亞籍、現年28歲的中鋒約柯奇（Nikola Jokić）率隊以94比89克敵，拿下球隊47年作戰歷史首座總冠軍，也成為繼身高7呎1吋的「俠客」歐尼爾（Shaquille Rashaun O'Neal）後，另一名拿到總冠軍系列比賽最有價值中鋒榮銜者。

約柯奇在總冠軍賽 拿到過「兩雙」和「大三元」，5場比賽平均上場41分鐘，繳出場均30.2分、14個籃板球7.2次助攻、0.8次抄截。

拉嘉柯維奇到任之後，代表NBA多年來的全球化，在球員發掘和教練員發展方面都已經開花結果。

不過，他也面臨三個基本挑戰：如何盡快建立暴龍隊特色的組織文化？如何落實球隊的年輕化？如何發揮創造性的進攻思考，讓球兒動起來？