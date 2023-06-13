場邊人語／留念家中 老將由衷

現年36歲的匹茲堡海盜隊中外野手麥卡臣（Andrew Stefan McCutchen），6月11日午後在賓夕法尼亞州主場迎戰紐約大都會 隊時，擔任第一棒指定打擊，在第一局下面對第3球就揮出左外野方向一壘打，達成個人職業棒球生涯第2000支安打（「2000安」）紀錄；海盜隊終場以2比1獲勝。

海盜隊於是以34勝30敗的戰績，在美國職棒大聯盟（MLB）國聯中區小組名列第一。

當天全場有2萬6770名球迷捧場，上座率69%；雙方防守奏效，都只在第四局擊出一支陽春全壘打。

麥卡臣右投右打，於2009年6月4日登上大聯盟，生涯首役對象就是紐約大都會隊，個人第一次擊出安打也是拜大都會投手之𧶽。他曾經5次入選全明星，本季出賽57次累積52支安打。

麥卡臣單季個人安打最高紀錄，是在2012年代表匹茲堡海盜隊出賽157次揮出194支安打。

麥卡臣花費15個球季、效力5支球隊、參加1952場比賽，才成為大聯盟史上第291位達成累積2000支安打的球員。

在大聯盟現役球員中，麥卡臣是第五位超過「2000安」的球員，其他名將有來自委內瑞拉、現年40歲、在底特律老虎隊效力的卡布雷拉（José Miguel Cabrera Torres）的3111支，現年42歲、來自多明尼加、目前效力聖地牙哥 教士隊的指定打擊克魯茲 （Nelson Ramón Cruz Martínez Jr.）的2043支，現年39歲、生於在加拿大多倫多的辛辛那提紅人隊一壘手瓦托（Joseph Daniel Votto）的2093支，以及現年34歲、來自委內瑞拉、在芝加哥白襪隊擔任游擊手的安德魯斯（Elvis Augusto Andrus Torres）的2093支。