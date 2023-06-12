場邊人語／蛇虎纒鬥 猛虎敗走

在美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯盟西區小組暫居領先地位的壓利桑納響尾蛇隊，6月10日午後繼續走訪密西根底特律老虎隊，結果在例行記者會上賽季第三十次客場比賽，以0比5完封地主球隊的攻擊，獲得自從6月6日以來連續第四幢勝利，是國家聯盟15支球隊之中，戰績僅次於亞特蘭大勇士 隊。

屬於大聯盟美國聯會中區小組的，老虎隊，自從6月2日以來，已經苦吞八連敗。

這也是該球隊在六月份之中，第三次遭到對方完封（Shutout)失利。前兩次的對手分別是芝加哥白襪隊和費城 費城人隊。

響尾蛇隊至今在跨聯盟的賽事中，戰績是8勝5敗。

以各支球隊的戰績而論，響尾蛇隊目前躋身大聯盟前五名；其他的球隊依序是坦帕灣光芒隊、德州遊騎兵隊、巴爾迪摩金鶯隊和亞特蘭大勇士隊。

響尾蛇隊到如今已經有六次單場至少得到10分，這種表現只是不及芝加哥小熊隊、洛杉磯道奇隊，以及聖地牙哥教士隊。

響尾蛇隊於6月9日晚間，曾經在第七局上攻下7分，這是球隊在例行賽季第二次於第七局單局獲得7分。

響尾蛇隊在這個賽季的前29場客場比賽之中，戰績為18勝11败獲勝率62.1%，在球隊的作戰史頁中次佳。

此外，響尾蛇隊還是大聯盟唯一的球隊，擁有兩名打者和兩名投手，都名列場均打擊率和勝投次數前十名之內。

老虎隊歷年以來和響尾蛇隊對壘，戰績是17勝22敗。雙方在這個賽季只有進行一次三場系列比賽。老虎隊在上個賽季也和響尾蛇隊交手三次，不過其中兩次告捷。