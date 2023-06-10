場邊人語：丹佛雙槍 熱火遭嗆

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA ）的年度總冠軍第三戰，6月7日晚間於佛羅里達州 邁阿密舉行，作客的丹佛金塊隊演出空前精彩的「雙槍俠」攻堅故事，終場以109比94教訓了作東的邁阿密熱火隊。

這場賽事是在2萬19名球迷捧場下進行，熱火隊在開場後12分鐘之內，曾經表現和金塊隊有來有往不分高下，然而隨之在其他三節較量之中，卻都是處於追趕狀態。

金塊隊在上半場就以53比42領先，全場上場13名球員有8人得分，包括5名先發球員全部得分。

金塊隊的28歲中鋒約柯奇（Nikola Jokić）上場43分鐘45秒，是全隊在陣次久者。全場得到32分，21次出手投籃命中12次，命中率達到57.1%，三分球2次出手1次得分，罰球8投7中，還有21個籃板球10次助攻2次火鍋。

他在121場比賽之中拿到「大三元」（Triple-Double）；目前在季後賽 18次先發登場時累積10次「大三元」紀錄。

截至目前為止，他是季後賽的「三冠王」，累積得到549分241個籃板球和182次助攻，也是季後賽最有價值球員獎項的最佳候選人。

他的26歲加拿大籍隊友、組織後衞穆雷（Jamal Murray），岀場44分鐘35秒，得到34分，全埸投籃命中率54.5%，6次三分球岀手3次得分，罰球8投7中，還有10個籃板球10次助攻1次抄截。

約柯奇和穆雷連袂攻下66分，31個籃板球和20次助攻，奠定球隊勝出的基礎。

約柯奇和穆雷也創下NBA的紀錄，就是無論在例行賽或者季後賽的賽事，首度有同一支球隊兩名球員都拿到「大三元」，而且得分都超過30分。

現年33歲的熱火隊先發大前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）在這場比賽表現為全隊最佳，他上場40分鐘21秒，24次出手投籃11次得分，三分球4投1中，全場共得到28分2個籃板球4次助攻1次火鍋。

熱火隊共動員13名球員應戰，8人得分包括5名先發球員人人都有收穫。