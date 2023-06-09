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場邊人語／光芒四射 雙城避舍

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的坦帕灣光芒隊，6月6日晚間在佛羅里達州聖彼得堡主場迎戰來自美聯中區小組的雙城隊，光芒隊全場擊出7支安打獲得7分。

光芒隊在第四局下連得3分，第五局下由身高6呎5吋，擔任第三棒左打的右外野手雷利（Lucas John Raley）揮岀中外野方向450英呎遠的兩分全壘打，這是他在例行賽季的第11轟。

光芒隊第七局下再由來自多明尼加擔任第九棒打擊的中外野手希瑞（José Alexander Siri）擊出左中外野方向457英呎遠，個人職業棒球生涯最遠的的陽春全壘打，終場主隊以7比0輕取對手。

雷利和希瑞同場先後揮出距離超過450英呎以上的中外野全壘打，這是光芒隊作戰史上首見。

光芒隊目前戰績是44勝19敗，勝率69.8%，在大聯盟居領先地位。該隊在出戰63場之後，總共打出565支安打，包括105支全壘打和350打點。在6日開賽之前，光芒隊已經有四場沒有擊出過全壘打。

光芒隊目前擁有44場捷報，其中9場完全封鎖對方的攻擊，這個佳績在大聯盟只有加拿大多倫多藍鳥隊可以相提並論。

光芒隊這次夜戰，調派現年29歲的右投艾佛林（Zachary Adams Eflin）先發。他曾經為費城費城人隊效力過7個球季。

艾佛林以101球數主投6.2局，三振對手9次奉送四壞球保送一次，遭到對方擊出3支零星安打沒有責任失分，防禦率2.97。

艾佛林過去一直在大聯盟國聯球隊效力，這個球季開始為美聯所屬球隊跨刀。他已經11次先發登場，戰績8勝1負，獲勝率88.9%。

艾佛林的隊友，在馬里蘭州巴爾迪摩出生、現年26歲的左投麥克拉納漢（Shane Peter McClanahan），目前戰績9勝1負，在大聯盟名列第一。

費城 佛羅里達州 加拿大

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