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場邊人語／藍鳥作客 紐約上課

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組多倫多藍鳥隊，6月4日午後走訪國聯東區小組的紐約大都會隊；雙方都指派日本出生的投手先發登板，並且都擊出7支安打；藍鳥隊在第二局上先馳得點，並且於第七局下揮出決定性的中外野方向兩分全壘打，終場以6比4勝出，創下6月4連勝佳績，以及在最近10次出賽7場告捷。

大都會隊和藍鳥隊的三埸系列賽，因此難堪地完全飲恨無地自容。大都會隊至今已經是第4次在例行賽系列賽遭到橫掃，也是第二次在主場球迷面前有此尷尬局面。

自從1997年大聯盟開始進行跨聯會賽事以來，大都會隊曾經連續12次在紐約市主場取勝藍鳥隊。到目前為止，大都會隊捍衛主場的成績是14勝5敗。

大都會隊本例行賽季已經出戰60次，勝負各半；藍鳥隊在出賽60場之後，戰績為33勝27敗。

大都會隊本季至今只在主場出擊27次，這種賽程在大聯盟還是絕無僅有。戰績是15勝12敗。

這兩支主場分別在美國東部和加拿大東部的職業棒球隊伍，近期都繼續進行人力資源投資，幾乎多次不約而同地向特定球員遊說加盟，並且公開表達積極爭取奪標的意願。

現年30歲的日籍右投千賀滉大（Kodai Senga），當天代表紐約大都會隊，在4萬2169名主場球迷捧場之下，嘗試挑戰短暫休息後再先發，結果登板後以68球數只主投2.2局，送出3次三振5次四壞球保送，被擊出4支安打含1支全壘打，責失3分，防禦率3.75，無關勝負。

現年31歲的日籍左投菊池雄星（Yusei Kikuchi）當天代表藍鳥隊在花旗球場（Citi Field）先發，以89球數主投5局，送出8次三振1次四壞球保送，被擊出4支安打含2支全壘打，責失2分，防禦率4.40，也是無關勝負。

大都會 紐約市 投資

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