場邊人語／初顯身手 難堪承受

同樣來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的德州 遊騎兵隊和西雅圖 水手隊，6月3日傍晚起，在德州阿靈頓的全球人壽球場（Global Life Field）對壘；遊騎兵隊全場擊出19支安打，有六局局局得分，終場以16比6大勝。

水手隊和遊騎兵隊在例行賽季排定對抗13次，其中在德州交戰6次。在2022年球季，雙方對壘19次，水手隊在主場和客場各獲勝7次。

水手隊在這場比賽當天早上才決定調派現年23歲的右投胡柏言（Bryan Joseph Woo,譯音）先發登場；他是在北加州奧克蘭出生，首次在大聯盟登板，使用47球數主投2局面對打者14次，送出4次三振1次四壞球保送，遭到對方擊出7支安打責任失掉6分，防禦率高達27。

胡柏言在登上大聯盟之前，已在小聯盟先發過9場44局比賽，戰績3勝2負三振比例34%場均防禦率2.05。他是第四名在本賽季首次在大聯盟亮相的水手球員；也是第三位水手隊的投手被安排在本賽季第一次在大聯盟聯賽露面。

水手隊的投手群本季至今已經寫下31次優質先發，也就是超過30次先發，每次先發投手都至少扛住6局，並且保持責任失分在3分之內。

而且水手隊在這個賽季之中，目前累積送出四壞球保送次數147次，和遭遇對方揮岀全壘打的次數51次，都是大聯盟最少的。

因此，水手隊團體的三振四壞比（Strikeout-to-walk Ratio）目前為3.61，勝過休士頓太空人 隊和明尼蘇達雙城隊，領先大聯盟。

水手隊的球迷正在殷切期盼，第93屆MLB年度明星表演賽預定7月11日、也就是33天之後，在華盛頓州西雅圖舉行。西雅圖曾於1979年和2001年主辦過這項活動。