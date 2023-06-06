我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

場邊人語／初顯身手 難堪承受

彭廣揚

同樣來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的德州遊騎兵隊和西雅圖水手隊，6月3日傍晚起，在德州阿靈頓的全球人壽球場（Global Life Field）對壘；遊騎兵隊全場擊出19支安打，有六局局局得分，終場以16比6大勝。

水手隊和遊騎兵隊在例行賽季排定對抗13次，其中在德州交戰6次。在2022年球季，雙方對壘19次，水手隊在主場和客場各獲勝7次。

水手隊在這場比賽當天早上才決定調派現年23歲的右投胡柏言（Bryan Joseph Woo,譯音）先發登場；他是在北加州奧克蘭出生，首次在大聯盟登板，使用47球數主投2局面對打者14次，送出4次三振1次四壞球保送，遭到對方擊出7支安打責任失掉6分，防禦率高達27。

胡柏言在登上大聯盟之前，已在小聯盟先發過9場44局比賽，戰績3勝2負三振比例34%場均防禦率2.05。他是第四名在本賽季首次在大聯盟亮相的水手球員；也是第三位水手隊的投手被安排在本賽季第一次在大聯盟聯賽露面。

水手隊的投手群本季至今已經寫下31次優質先發，也就是超過30次先發，每次先發投手都至少扛住6局，並且保持責任失分在3分之內。

而且水手隊在這個賽季之中，目前累積送出四壞球保送次數147次，和遭遇對方揮岀全壘打的次數51次，都是大聯盟最少的。

因此，水手隊團體的三振四壞比（Strikeout-to-walk Ratio）目前為3.61，勝過休士頓太空人隊和明尼蘇達雙城隊，領先大聯盟。

水手隊的球迷正在殷切期盼，第93屆MLB年度明星表演賽預定7月11日、也就是33天之後，在華盛頓州西雅圖舉行。西雅圖曾於1979年和2001年主辦過這項活動。

德州 西雅圖 太空人

上一則

本季赴台打球月薪20萬美元「魔獸」霍華德續約要加薪

下一則

MLB／駐足目送飛球 歐蘇納敲415呎長打只上一壘

延伸閱讀

MLB／費城人狂威 相隔1464天奪勝

MLB／費城人狂威 相隔1464天奪勝
德州與台灣合作 培育半導體人才

德州與台灣合作 培育半導體人才
艾伯特簽署法案 德州禁未成年人接受變性治療

艾伯特簽署法案 德州禁未成年人接受變性治療
MLB／官網第4版王牌投手排行榜 大谷翔平僅並列第10

MLB／官網第4版王牌投手排行榜 大谷翔平僅並列第10

熱門新聞

熱火103：84東區封王。（Getty Images）

NBA／阻止綠衫軍創歷史 熱火東區封王 將與金塊爭總冠軍

2023-05-29 22:48
莫蘭特已爆出多起場外風波。（路透）

NBA／憂莫蘭特墜入深淵 名嘴：街頭球員怕他活不過5年

2023-06-04 01:59
熱火闖進總冠軍賽，巴特勒獲選東區冠軍賽MVP。（Getty Images）

NBA／巴特勒獲MVP 熱火成史上第2支闖冠軍賽老八

2023-05-29 23:37
杜蘭特。（美聯社）

NBA／感謝勇士總管 在歐洲的杜蘭特親自致電邁爾斯

2023-05-31 20:34
勒夫已多場未出賽。(Getty Images)

NBA／總冠軍賽慘遭冷凍 勒夫不在意：會盡力幫助隊友

2023-06-04 08:47
熱火111：108拿下金塊。（Getty Images）

NBA總冠軍賽G2／羅賓森末節砍分助熱火強勢逆轉 金塊主場吞敗

2023-06-04 22:41

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣
幣安及執行長趙長鵬 被證交會指控非法交易及濫用客戶資金

幣安及執行長趙長鵬 被證交會指控非法交易及濫用客戶資金