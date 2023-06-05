場邊人語／丹佛技高 熱火難搞

按照美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 的規劃，今年度的年度總冠軍，最晚將在6月18日晚間在科羅拉多州丹佛市產生。然而，這項七戰四勝的總決賽結局，不是沒有可能在6月9日晚間，就於佛羅里達州 邁阿密分曉。

6月1日晚間，邁阿密熱火隊首先先走訪丹佛金塊隊，在1萬9528名球迷捧場下，作東的金塊隊以104比93輕取對手。

這是熱火隊在季後賽 的三個階段（對抗密爾瓦基公鹿隊、紐約尼克隊、波士頓 塞爾蒂克隊），首次在系列賽的首役就無功而回。

金塊隊在上半場就以59比42領先，全場動用8名球員有7人得分。

金塊隊的28歲中鋒約柯奇（Nikola Jokić）上場40分鐘27秒，是全隊在陣次久者。他全場得到27分，只有12次出手投籃命中8次，命中率達到66.7%，三分球2次出手1次得分，罰球12投10中，還有10個籃板球14次助攻1次抄截1次火鍋。

他在最近7場比賽之中，有6次拿到「大三元」（Triple-Double)；目前在季後賽16次先發登場時累積9次「大三元」紀錄。

他的26歲加拿大籍隊友，組織後衞穆雷（Jamal Murray），岀場44分鐘4秒，得到26分，全埸投籃命中率50%，7次三分球岀手2次得分，罰球2投2中，還有6個籃板球10次助攻1次抄截。

柯約奇和穆雷連袂攻下53分，奠定球隊勝出的基礎。

現年33歲的熱火隊先發大前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）在這場比賽表現一般，他上場38分鐘2秒，14次出手投籃6次得分，三分球2投1中，全場共得到13分7個籃板球7次助攻1次抄截1次火鍋。

熱火隊共動員11名球員應戰，5名先發球員之中有4人得分，只有現年27歲的小前鋒史特魯斯（Max Strus）沒有作為，10次出手全部落空，包括9次三分球出手。

熱火隊全場罰球命中率為百分之百，但是全隊只有兩次機會，證明金塊隊的防守點滴不漏。