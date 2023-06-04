場邊人語／離開東灣 前路彎彎

已經46次吞敗，積極打算要由加州 東灣遷岀的的奧克蘭 運動家隊， 6月2日晚間走訪佛羅里達州邁阿密，調度現年29歲的日本籍右投手藤浪晉太郎(Shintaro Fujinami)擔任「真開場假先發」（Opener）投手，結果他果然以19球數主投1局面對5名打者，送出1次三振，遭到對方擊出2支安打（包括一支2分全壘打），以致運動家隊在終場以0比4敗北，藤浪晉太郎苦吞例行賽季第六敗。

自從5月6日運動家隊戰勝堪薩斯城皇家 隊以來，已經連續12次在客場輸球。

運動家隊曾經在1986年5月24日到6月23日之間，連續15次在客場鎩羽而歸。

這是運動家隊在例行賽季第四次運用「真開場假先發」戰術；該隊在2018年9次動用類似布局，2019年球季也用過3次。

當天晚上是美國職棒大聯盟（MLB) 美國聯會西區小組的運動家隊和國家聯會東區小組的馬林魚隊，自從2017年6月14日以來首次在邁阿密對壘。去年雙方曾經在北加州奧克蘭交手3次，運動家隊只有1次告捷。

運動家隊目前的夜戰成績為11勝24負，日戰成績僅有1勝23敗。球隊聘僱有45名球員，超過密爾瓦基釀酒人隊的43人名單；至今已經動用29名投手，也多過坦帕灣光芒隊動用過28名投手的紀錄。

運動家隊在四月份戰績是5勝23敗，5月份的戰績為6勝23敗，這兩次表現都是大聯盟各個隊伍之中最難看的。