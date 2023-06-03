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場邊人語／國民西征 打擊競爭

彭廣揚

來自華盛頓哥倫比亞特區的國民隊，5月31日午後到加州洛杉磯道奇球場（Dodger Stadium）作客；雙方交戰9局共擊出23支安打，包括8支全壘打，總共獲得16分。道奇隊在第一局下以2支全壘打取得3分領先，然而在第九局下追趕無力，終場以6比10飲恨。

道奇隊和國民隊在這個例行賽季排定對壘6次；國民隊在前兩次的遭遇戰，分別以1比6和3比9敗北。雙方將於9月8日到10日再度交手。

在5月31日對陣之前，道奇隊15次和國民隊對壘，有12次凱旋而歸。

來自委內瑞拉，現年24歲的捕手魯茲（Keibert Jose Ruiz），2020年8月16日穿著洛杉磯道奇隊的制服亮相美國職棒大聯盟（MLB），他於2021年7月29日被交易到國民隊，2023年3月10日才和國民隊為期8年總價5000萬美元的合約。

魯茲這趟重回洛杉磯作客，在道奇球場3次出戰2場共揮出3次紅不讓。

魯茲於5月30日晚間擔任第七棒，在第七局上揮出左外野方向346英呎的陽春全壘打，這是他在球季的第五轟。

他於5月31日下午仍然擔任第七棒，首先在第二局上揮出中外野方向397英呎的陽春全壘打；接著又在第九局上擊出中外野方向401英呎遠的2分全壘打。這是他在球季的第六和第七轟。

國民隊自從4月21日在明尼蘇達州客場出賽以來，戰績19勝19敗。

道奇 洛杉磯 加州

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