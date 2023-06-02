場邊人語／千賀滉大 使命必達

現年30歲的日籍右投千賀滉大（Kodai Senga），5月30日晚間代表美國職棒大聯盟（MLB ）紐約大都會 隊，在3萬6236名主場球迷捧場之下，以2比0完封到訪的費城費城人隊，為個人拿下例行賽第五勝，以及球隊本季第28勝。

他當晚是本季第10次先發，以100球數主投7局面對打者22次，三振對手9次，沒有送出四壞球保送，只遭到對方擊出1支一壘安打。

千賀滉大於2022年12月11日和紐約大都會隊簽訂為期五年總價7500萬美元的合約。

他是大都會隊史中第14名來自日本 、並且至少代表大都會隊出賽過一次比賽的球員。在MLB所屬球隊之中，紐約大都會隊是和日本出生的球員結緣最深的團隊。

大都會隊最近一次和日本球員結緣是於2017年，對象是時年35歲、右投左打的外野手青木宣親（Norichika "Nori" Aoki）。

大都會隊殷切期盼千賀滉大能夠豐厚團體的先發作戰能力；千賀滉大的球路以四縫線快速球為主，搭配切球、滑切球、指义球、曲球和滑球。

千賀滉大在本季前九次先發上陣，累積61次三振，是大都會隊戰史上名列第三。此外，他在這些三振演出中，有33次是運用別樹一幟的「鬼义球」。

他是MLB年僅有的日本出生球員、在展開美國職棒生涯時就取得三連勝的佳績。他在4月2日首次飄洋過海，就在佛羅里達馬林魚隊的主場先發5.1局三振對方8次。

2002年4月6日，代表洛杉磯道奇隊的日籍左投石井一久（Kazuhisa Ishii），曾經在這場MLB首發比賽之中三振對方10人次。另外一位來自日本的左投松本大輔（Daisuke Matsuzaka），也曾在2007年4月5日下午，首度代表波士頓紅襪隊先發登板，10次三振主隊堪薩斯城皇家隊打者。

2012年7月26日，時年23歲的右投哈維（Matthew Edward Harvey），首度代表紐約大都會隊出戰亞利桑納響尾蛇隊，送出11次三振，創下大都會隊投手嚐鮮紀錄。