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場邊人語／看不下去 無奈終曲

彭廣揚

國殤日的晚間，1萬9156名球迷興高采烈地前往道明球場（TD Garden）捧場，期望見證波士頓塞爾蒂克隊連續第四場告捷，成為NBA東區冠軍，取得和丹佛金塊隊爭奪年度總冠軍的資格。

但是他們的掌聲，到終場只有禮貌性稍微響起，開心笑聲幾乎無處聽聞，而且噓聲明顯地此起彼落。

塞爾蒂克隊在這場關鍵賽事的上半場第一節慢熱，全隊10次三分球投籃居然空手而歸，下半場第四節只得到18分，投籃命中率34.8%，三分球命中率14.3%；第四節開賽時，熱火隊僅以76：66領先，然而距離終埸還有10分鐘50秒時，熱火隊已經將比分拉開到83：66，不在少數的主場觀眾，無奈地看著形勢每況愈下，只有選擇提早離場。

熱火隊在終場前29秒換下主將，並且以103：84凱旋晉級，繼續難得的「老八傳奇」。

熱火隊的奪標之路，自從附加賽擊敗亞特蘭大老鷹隊和芝加哥公牛隊開始，晉級季後賽第一輪就以4勝1負淘汰密爾瓦基公鹿隊，接著以4勝2敗淘汰紐約尼克隊。

塞爾蒂克隊是在季後賽先後戰勝亞特蘭大老鷹隊和費城76人隊後遭遇邁阿密熱火對隊。

熱火隊預訂自6月1日起和科羅拉多丹佛金塊隊爭奪大聯盟年度總冠軍。金塊隊自從5月22日取勝洛杉磯湖人隊以來，一直都在休息備戰中。

新英格蘭地區的運動迷今年觀賽並不順意。4月30日也就是在道明球場，一向被看好的波士頓棕熊職業冰上曲棍球球隊，以3比4輸給佛羅里達黑豹隊，在季後賽第一輪就止步。而且到5月30日為止，屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的波士頓紅襪隊，戰績在小組5支球隊中名列第四。

季後賽 波士頓 亞特蘭大

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