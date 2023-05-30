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場邊人語／金鶯主場 騎兵惆悵

彭廣揚

來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的巴爾迪摩金鶯隊，5月28日下午在主場迎戰來自美國聯會西區小組的德州遊騎兵隊，雙方都擊出7支安打，主隊終局以3比2技高一籌。

這是金鶯隊在這個球季出賽53次以來，第48場賽事勝負結果是在4分之內；說的更準確一些，金鶯隊在這些勝負分差接近的賽事之中，戰績為31勝17敗。

金鶯隊在2萬5124名球迷關注之下，以險勝避免在三場系列比賽遭到橫掃。

遊騎兵隊本季至此和金鶯隊交手六次勝負各半。該球隊於例行賽季已經出戰52次成績33勝19敗，打平球隊最佳開季紀錄。

此外，遊騎兵隊在連續8次日場得勝之後，白天出戰的成績為15勝5敗。球隊在力行賽季累積得到329分，於大聯盟排行第二。

現年27歲，右投右打的金鶯隊左外野手海恩斯（Austin Charles Bryan Hays），在第八局下擊出中外野方向一壘安打，掩護隊友得到致勝的一分。

這是他在本季第二次，職棒生涯第九次，在比賽第八局後擊出致勝安打。

來自多明尼加，現年27歲的右投包提斯塔（Félix Alexander Bautista），第九局上以15球數三振對手3次，成功地終結遊騎兵隊的攻勢，拿到個人在本季的第13次救援成功。

包提斯塔的累積救援次數，在美國聯會排名第二，在整個大聯盟名列第三。

德州 MLB

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