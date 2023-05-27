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走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

場邊人語／尾勁特强 連放兩槍

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的休士頓太空人隊，5月23日和24日連續兩天在威斯康辛州客場，遭到國聯中區小組排行領先的密爾瓦基釀酒人隊分別以0比6和0比4完封（Shutout）。

釀酒人隊和太空人隊曾經同屬於大聯盟國聯中區小組，然而太空人隊在2013年秋季轉換成為美聯球隊。

休士頓太空人隊於5月14到22日曾經連續8次告捷。該隊自從2014年球季，每個球季至少完成一次七連勝；並且自2017年球季開始，每個球季至少演出一次八連勝。

太空人隊在這場比賽之前，團隊場均防禦率3.21和累積失去171分，兩項統計都是大聯盟之最。

釀酒人隊在24日午後的比賽中，分別在第一局下擊出一支中外野方向兩分全壘打，以及第七局下擊出兩支陽春全壘打因此獲勝。

釀酒人隊當日調派現年30歲、擅長伸卡球的右投豪塞爾（Adrian David Houser）先發，他以73球完成5.1局，三振對手3次四壞球保送1次，讓對方前16人次打擊時只有兩次上壘，因此拿到例行賽季的首勝。

豪塞爾曾經在小聯盟效力於休士頓太空人隊。

這是釀酒人隊最近七場系列比賽第二次凱旋。該隊於本球季只要是先馳得點就有勝算，戰績為21勝4敗。

從5月25日開始，釀酒人隊將在主場連續四次迎戰來自加州的舊金山巨人隊。

釀酒人隊在這次午後出賽，只花費2小時9分鐘就利索地解決對手，這是自從2008年9月6日晚間在科羅拉多州客場，釀酒人隊以2小時31分鐘擊敗丹佛洛磯隊以來，少見的速戰速決。

太空人 休士頓 加州

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