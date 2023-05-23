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NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

場邊人語／兩張王牌 果然氣派

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB）國聯東區小組的紐約大都會隊，5月21日在花旗球場（Citi Field）連續出戰來自美聯中區小組的克里夫蘭守護者隊，分別以5：4和2：1告捷。

這是大都會隊在這個例行賽季第四次進行「雙重戰」（Doubleheader）。前三次單日岀戰兩次，大都會隊的戰績只有2勝4敗。

大都會隊的戰績因此為25勝23敗；該球隊從5月19日起和守護者隊進行三場系列賽，19日的比賽進行到延長賽第10局才以10：9取勝。

大都會隊在21日午場比賽，是由現年38歲的右投薛則（Maxwell Martin Scherzer）先發，晚間賽事則是由現年40歲的右投韋蘭德（Justin Brooks Verlander）主投。

薛則以86球數登板6局有6次三振，但與勝負無關；韋蘭德是以98球數完成8局5次三振，拿到本球季第二勝。

薛則和韋蘭德是美國職棒的瑰寶；薛則在例行賽已經累積204勝，而且韋蘭德也有245勝，他們兩人同日先後主投，這是有歷史意義的鏡頭。

最近一次單日雙種戰出現類似情況，還是在1990年8月17日德州遊騎兵隊在德州阿靈頓迎戰芝加哥白襪隊時；由當時德州遊騎兵隊傳奇右投芮恩（Lynn Nolan Ryan Jr.）和另外一名右投侯恩（Charles Oliver Hough）聯手所創；他們兩人當時勝場數合計達到484次。

大都會 德州 芝加哥

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