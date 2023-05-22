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場邊人語／金塊沉重 湖人響鐘

彭廣揚

三場賽事連續失利，洛杉磯湖人隊下課鐘聲響起。

科羅拉多丹佛金塊隊和加州洛杉磯的湖人隊，5月20日晚間在南加州交鋒，雙方5次平手10次相互領先，客隊擁有42分鐘50秒優勢，雖然主隊下半場持續搶攻，終場客隊還是以119比108勝岀。

金塊隊和湖人隊，排定由5月16日到28日之間，以七戰四勝的方式，進行美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 季後賽第三輪西區冠軍爭奪戰。

目前湖人隊戰績三連敗。在大聯盟的作戰歷史中，至今還沒有一支球隊在這個階段連輸三場比賽之後能夠翻盤。

金塊隊的28歲中鋒約柯奇（Nikola Jokic）受到犯規影響，岀場38分鐘15秒，是全隊在陣次久者。他全場得到24分，投籃命中率47.4%，三分球5次出手2次得分，罰球7投4中，還有6個籃板球18次助攻1次抄截。

這是約柯奇在大聯盟季後賽罕見地表現不佳。

約柯奇目前是季後賽季最有價值球員獎項的熱門候選人。

湖人隊38歲的小前鋒詹姆斯（LeBron James）岀場42分鐘57秒，得到23分，全埸投籃命中率42.1%，3次三分球得分，罰球7投4中，還有7個籃板球12次助攻（全場最多）。

現年30歲的湖人隊先發大前鋒戴維斯(Anthony Marshon Davis  Jr.)在這場比賽依然表現搶眼，他上場41分鐘52秒，18次出手投籃11次得分，罸球8投6中發共得到28分18個籃板球（全場個人最佳）1次助攻2次火鍋。

現年25歲的湖人隊日本籍替補大前鋒八村壘（Rui Hachimura）在這場比賽上場33分鐘44秒，12次出手投籃5次得分，三分球3投1中，共得到13分。

金塊隊在上半場獲得58分，僅以3分差領先對手。

湖人 季後賽 加州

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