場邊人語／未能叫停 綠衫不定

馬祖拉臨場指揮能力遭質疑。（Getty Images）

來自佛羅里達邁阿密的熱火隊，5月17日晚間作客麻州波士頓 ，在1萬9156名熱情主場球迷驚訝不已之餘，第三節收穫45分，終場反敗為勝，以123：116擊敗塞爾蒂克隊。

球員出身的塞爾蒂克隊總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）現年34歲，2022年9月22日才成為球隊代理總教練，今年2月16日真除成為球隊第19任總教練。

他在這場夜戰的下半場反應呆滯，是塞爾蒂克隊形勢直轉急下的關鍵。

恰好一年之前，2022年5月17日晚間，熱火隊在邁阿密主場以118比107取勝波士頓塞爾蒂克隊；塞爾蒂克隊在上半場以62比54領先，但是第三節只攻進14分，而讓熱火隊得到39分，瞬間導致形勢逆變。

熱火隊和塞爾蒂克隊本季又在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）季後賽 第三輪系列賽碰面；塞爾蒂克隊目前士氣如虹志在奪標，而熱火隊則是一路低調闖關決心湔雪前恥。

在17日的比賽中，塞爾蒂克隊在下半場第三節開始時以66：57領先，然而12分鐘之後，地主球隊卻以91：103落後。

熱火隊在第三節投籃命中率達到65.4%，快攻獲得9分，還有10分是由於有機會發動第二次進攻。

馬祖拉在第三節沒有能夠及時運用叫停的策略，打斷對方搶攻的節奏，其實反映出他臨場調度沒有足夠指揮作戰經驗。

所以當晚波士頓道明球場（TD Garden）部分球迷在終場之前發出噓聲，或者提早離場；他們的失望和不解，事出有因。