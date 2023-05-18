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場邊人語／雖然力趕 終究白幹

彭廣揚

正在奪標路上挺進的科羅拉多丹佛金塊隊，和由附加賽出身、來自加州洛杉磯的湖人隊，5月16日晚間在丹佛交鋒，主隊擁有46分鐘53秒優勢，雖然下半場進攻無力，給予對方追趕逼進機會，終場還是以132比126勝岀。

金塊隊和湖人隊排定的賽程是由5月16日到28日之間，以七戰四勝的方式，進行美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）季後賽第三輪西區冠軍爭奪戰。

金塊隊的28歲中鋒約柯奇（Nikola Jokić）岀場42分鐘26秒，是全隊上場最久得分最多者。他於終場26秒之前還兩罸俱中，全埸投籃命中率70.6%，三分球3次出手都得分，罰球8投7中，還有21個籃板球14次數助攻。

這是約柯奇在大聯盟季後賽事第六度締造「大三元」。

約柯奇在角逐例行賽季最有價值球員獎項失利之後，目前又成為季後賽最有價值球員獎項的熱門候選人。

湖人隊38歲的小前鋒詹姆斯（LeBron Raymone James Sr.）登場39分鐘52秒，他於終場9秒時還企圖出手三分球可是沒有命中，全埸投籃命中率50.3%，沒有三分球得分，罰球11投8中，還有12個籃板球9次助攻。

現年30歲的湖人隊先發大前鋒戴維斯（Anthony Marshon Davis Jr.）表現搶眼，上場41分鐘50秒，23次出手投籃14次得分，1次三分球投籃百發百中，罸球11次彈無虛發共得到40分，其中第三節就攻下13分；全場10個籃板球3次助攻3次抄截2次火鍋。

現年25歲的湖人隊替補大前鋒八村壘（Rui Hachimura）在這場比賽攻守端都表現可圈可點，上場28分鐘9秒，11次出手投籃8次得分，三分球百發百中，共得到17分。

雙方這場比賽總共得到少見的258分；金塊隊在上半場就獲得72分，並且以18分差領先對手。

湖人 季後賽 加州

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