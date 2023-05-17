場邊人語／門可羅雀 捧場缺缺

屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的奧克蘭 運動家隊，5月15日晚間在北加州 主場迎戰來自亞利桑納州的響尾蛇隊，全場擊出4支安打以2比5失利，苦吞例行賽季43次出賽第34場敗仗。

運動家隊和響尾蛇隊上次交手是在2021年6月8日和9日。雙方歷年對壘過42次，其中運動家隊獲勝23次；運動家隊在主場23次出戰響尾蛇隊，有13次勝利。

運動家隊才於4月20日簽訂協議，在內華達州拉斯維加斯興建場館；5月15日，運動家隊進一步尋求落實，在拉斯維加斯市中心興建一座容量三萬人棒球場館的計劃。

奧克蘭運動家隊開季至今，累積勝場次數還是單位數，在大聯盟30支球隊中最差。運動家隊目前9戰8輸，累積戰績9勝34敗，勝率20.9%，在美聯15支球隊墊底。

如果檢視運動家隊的歷史，會發現該隊在本球季前42場的表現，是歷年來最差勁的。

響尾蛇隊來自國聯西區小組，目前的勝場次數緊追洛杉磯道奇隊和亞特蘭大勇士 隊。這場跨聯會的比賽卻只吸引2064名球迷入場參觀，上座率低落到4%，創下本季主場比賽球迷最少的紀錄。

運動家隊本季10次遭遇國聯球隊，戰績1勝9負。

運動家隊到目前為止，已經使用傷兵名單13次，其中9次是用於投手；目前就有8名球員列在掛彩名單中，包括6名投手。球隊在上個球季共用過傷兵名單31次。