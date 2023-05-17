我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

場邊人語／門可羅雀 捧場缺缺

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的奧克蘭運動家隊，5月15日晚間在北加州主場迎戰來自亞利桑納州的響尾蛇隊，全場擊出4支安打以2比5失利，苦吞例行賽季43次出賽第34場敗仗。

運動家隊和響尾蛇隊上次交手是在2021年6月8日和9日。雙方歷年對壘過42次，其中運動家隊獲勝23次；運動家隊在主場23次出戰響尾蛇隊，有13次勝利。

運動家隊才於4月20日簽訂協議，在內華達州拉斯維加斯興建場館；5月15日，運動家隊進一步尋求落實，在拉斯維加斯市中心興建一座容量三萬人棒球場館的計劃。

奧克蘭運動家隊開季至今，累積勝場次數還是單位數，在大聯盟30支球隊中最差。運動家隊目前9戰8輸，累積戰績9勝34敗，勝率20.9%，在美聯15支球隊墊底。

如果檢視運動家隊的歷史，會發現該隊在本球季前42場的表現，是歷年來最差勁的。

響尾蛇隊來自國聯西區小組，目前的勝場次數緊追洛杉磯道奇隊和亞特蘭大勇士隊。這場跨聯會的比賽卻只吸引2064名球迷入場參觀，上座率低落到4%，創下本季主場比賽球迷最少的紀錄。

運動家隊本季10次遭遇國聯球隊，戰績1勝9負。

運動家隊到目前為止，已經使用傷兵名單13次，其中9次是用於投手；目前就有8名球員列在掛彩名單中，包括6名投手。球隊在上個球季共用過傷兵名單31次。

奧克蘭 加州 勇士

上一則

NBA／湖人戴維斯飆40分無用 約柯奇超級大三元助金塊險勝

下一則

MLB／撿到大谷開轟球 球迷丟回30秒就後悔

延伸閱讀

颶風洪水重創 紐西蘭政府撥巨資助重建

颶風洪水重創 紐西蘭政府撥巨資助重建
盛桃翻轉人生 亞裔難民女兒成北加奧克蘭最年輕市長

盛桃翻轉人生 亞裔難民女兒成北加奧克蘭最年輕市長
全球豪宅價格十多年來首見下跌 這地方一口氣跌了27%

全球豪宅價格十多年來首見下跌 這地方一口氣跌了27%
服務升級 搭紐西蘭航空經濟艙也有機會「躺平睡覺」 預期價格曝光

服務升級 搭紐西蘭航空經濟艙也有機會「躺平睡覺」 預期價格曝光

熱門新聞

湖人隊球星詹姆斯(前)12日拿下30分9籃板9助攻，率領球隊淘汰勇士隊。(美聯社)

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

2023-05-13 01:00
季中加盟高雄鋼鐵人的林書豪帶隊打出佳績。（中央社）

林書豪腦震盪 父母不捨問：可不可以退休

2023-05-16 09:44
塞爾蒂克和76人將上演雙方第8次搶七大戰。(Getty Images)

NBA／塞爾蒂克搶七大戰專業戶 8次交手76人寫紀錄

2023-05-12 07:18
柯瑞攻下勇士最高27分。（美聯社）

NBA／戴維斯傷退、柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

2023-05-11 00:48
格林伯格認為，湖人應保留詹姆斯體力，回到洛杉磯後再幫系列賽關門。（Getty Images）

NBA／稱湖人第5戰毫無勝算 媒體提議：讓詹姆斯在家休息

2023-05-10 08:43
大谷翔平敲出本季第8轟。（美聯社）

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

2023-05-10 20:59

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛