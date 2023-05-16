我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

場邊人語／客場遇雨 輸球無語

彭廣揚

同樣屬於美國職棒大聯盟（MLB)）國聯東區小組的紐約大都會隊和華盛頓國民隊，5月14日在華盛頓哥倫比亞特區國民球場（Nationals Park）連續對仗兩場；其中第一場是完成前一天午後因雨叫停的賽程。

大聯盟在5月13日晚間8時39分，在和兩支球隊的總教練會商之後，決定暫停比賽；當時賽事正進行到第三局，大都會隊在一人出局形勢之下，二、三壘有跑者。

這場賽事原訂於13日下午4時5分舉行，但因雨越下越大，最後經過必要的觀察、等待和判斷，於3個小時56分鐘後決定比賽順延。

大都會隊這次在客場出戰，讓對手在第一局下就先馳得點，第七局下國民隊第九棒游擊手艾布蘭（Paul Christopher Abrams）揮岀一支中外野方向411英呎遠的陽春全壘打，終場國民隊以3比2勝出。

艾布蘭於4月27日在走訪紐約市皇后區花旗球場（Citi Field）時，揮岀職棒生涯第一支滿壘全壘打。

大都會隊現年31歲的右投里昂（Dominic Joseph Leone）登場救援，只投岀22球，就扛下敗仗的責任；這也是他換穿大都會隊球衣後的頭一遭。

大都會隊因此在最近20場賽事第14次失利，而且在例行賽季至今的40場比賽之中，累積有21次是鎩羽而歸。

2022年5月8日母親節當天，紐約大都會隊在賓州費城作客，和費城人隊一天之內交手兩次，先以2比3輸陣，接著以6比1告捷。

大都會隊已經連續兩年在母親節當天於客場「一日兩戰」。該隊在14日的賽事，分別以2比3和8比2坐收。

大都會 母親節 費城

上一則

NBA／季後賽睽違3年再交手 詹姆斯：金塊變得不同

下一則

足球／簽回梅西？巴薩主席：盡一切可能

延伸閱讀

母親節賀詞 川普「問候」激進左派份子的媽

母親節賀詞 川普「問候」激進左派份子的媽
全美創紀錄花費236億元謝謝媽媽 你知道母親節由來嗎？

全美創紀錄花費236億元謝謝媽媽 你知道母親節由來嗎？
最火辣外婆 60歲黛咪摩兒母親節曬外孫女 加碼孕肚裸照

最火辣外婆 60歲黛咪摩兒母親節曬外孫女 加碼孕肚裸照
MLB／母親節前夕媽媽走了 克蕭如期先發雙城 再請喪假

MLB／母親節前夕媽媽走了 克蕭如期先發雙城 再請喪假

熱門新聞

湖人隊球星詹姆斯(前)12日拿下30分9籃板9助攻，率領球隊淘汰勇士隊。(美聯社)

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

2023-05-13 01:00
塞爾蒂克和76人將上演雙方第8次搶七大戰。(Getty Images)

NBA／塞爾蒂克搶七大戰專業戶 8次交手76人寫紀錄

2023-05-12 07:18
柯瑞攻下勇士最高27分。（美聯社）

NBA／戴維斯傷退、柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

2023-05-11 00:48
格林伯格認為，湖人應保留詹姆斯體力，回到洛杉磯後再幫系列賽關門。（Getty Images）

NBA／稱湖人第5戰毫無勝算 媒體提議：讓詹姆斯在家休息

2023-05-10 08:43
大谷翔平敲出本季第8轟。（美聯社）

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

2023-05-10 20:59
詹姆斯(左)和約柯奇再度對決。（美聯社）

NBA／西區冠軍賽賽程出爐 金塊、湖人各拚「獨家成就」

2023-05-14 00:47

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」