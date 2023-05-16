場邊人語／客場遇雨 輸球無語

同樣屬於美國職棒大聯盟（MLB)）國聯東區小組的紐約大都會 隊和華盛頓國民隊，5月14日在華盛頓哥倫比亞特區國民球場（Nationals Park）連續對仗兩場；其中第一場是完成前一天午後因雨叫停的賽程。

大聯盟在5月13日晚間8時39分，在和兩支球隊的總教練會商之後，決定暫停比賽；當時賽事正進行到第三局，大都會隊在一人出局形勢之下，二、三壘有跑者。

這場賽事原訂於13日下午4時5分舉行，但因雨越下越大，最後經過必要的觀察、等待和判斷，於3個小時56分鐘後決定比賽順延。

大都會隊這次在客場出戰，讓對手在第一局下就先馳得點，第七局下國民隊第九棒游擊手艾布蘭（Paul Christopher Abrams）揮岀一支中外野方向411英呎遠的陽春全壘打，終場國民隊以3比2勝出。

艾布蘭於4月27日在走訪紐約市皇后區花旗球場（Citi Field）時，揮岀職棒生涯第一支滿壘全壘打。

大都會隊現年31歲的右投里昂（Dominic Joseph Leone）登場救援，只投岀22球，就扛下敗仗的責任；這也是他換穿大都會隊球衣後的頭一遭。

大都會隊因此在最近20場賽事第14次失利，而且在例行賽季至今的40場比賽之中，累積有21次是鎩羽而歸。

2022年5月8日母親節 當天，紐約大都會隊在賓州費城 作客，和費城人隊一天之內交手兩次，先以2比3輸陣，接著以6比1告捷。

大都會隊已經連續兩年在母親節當天於客場「一日兩戰」。該隊在14日的賽事，分別以2比3和8比2坐收。