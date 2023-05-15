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場邊人語／捍衛主場 巨人新章

彭廣揚

隸屬於美國職業美式足球大聯盟（NFL) 國家聯盟東區小組的紐約巨人隊（Big Blue)，預定9月10日晚間8時20分起，在新澤西州大都會人壽保險主場（MetLife Stadium)迎戰來自德州達拉斯的牛仔隊，在全國球迷開始17場例行賽程。

巨人隊在本球季將以地主的身分八次出賽，對手為牛仔隊、西雅圖海鷹隊、紐約噴射機隊、華盛頓司令隊、新英格蘭愛國者隊、綠灣包裝工隊、洛杉磯公羊隊和費城老鷹隊。

該隊將九次外出作客，走訪亞利桑納紅雀隊、舊金山四九人隊、邁阿密海豚隊、紐約上州水牛城比爾隊、華盛頓司令隊、內華達州拉斯維加斯突擊者隊、德州達拉斯牛仔隊、紐奧良聖徒隊和賓州費城老鷹隊。

巨人隊本季的主要作戰懸念，就是例行賽事的前十次出戰，只有三次是在主場，分別對抗牛仔隊（第一周）、海鷹隊（第四周）和噴射機隊（第八周）。

12月3日巨人隊輪空，也就是說，全隊例行賽季連續進行12場比賽之後才有喘口氣的機會。此外，球隊奮戰到這個節骨眼，應該對於是否可以晉級季後賽心裡有底了。

巨人隊所在的NFL國家聯盟東區小組，擁有最具靱性，有看頭的隊伍；在上個賽季，小組的四支球隊獲勝率最差都有.500；費城老鷹隊戰績14勝3敗，獲勝率達到82.4%，達拉斯牛仔隊的戰績也是12勝5負，獲勝率為70.6%。

巨人隊在本季還將遭遇來自國家聯盟西區小組四支球隊。巨人隊計劃把握舊金山四九人隊先發四分衛不確定、洛杉磯公羊隊士氣低迷滑落，和亞利桑納紅雀隊當家傳球一哥負傷是否能夠及時完成復健等機會，營造有利形勢。 

此外，巨人隊在上個球季的季後賽第二輪，於2023年1月21日晚間，在賓州費城的林肯金融球場（Lincoln Financial Field)，當著6萬9879名球迷，以7比：38苦吞敗果，巨人隊四分衞瓊斯（Daniel Jones)竟然沒有任何傳球達陣，卻有一次傳球遭到攔截，還有五次遭受擒殺。

這種鏡頭會再現嗎？

費城 德州 舊金山

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