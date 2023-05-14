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場邊人語／嶄新氣象 全國亮相

彭廣揚

隸屬於美國職業美式足球大聯盟（NFL) 美國聯會東區小組的紐約噴射機隊，預定9月11日晚間在新澤西州主場迎戰來自紐約上州水牛城的比爾隊，有機會在例行賽程首次比賽，就向全國球迷展示球隊嶄新氣象。

噴射機隊的球迷，日前已經和來自楊百翰大學的四分衞威爾森（Zachary Kapono  Wilson）說聲再見；他在兩個球季發共岀賽22次，戰績只有8勝14敗。

噴射機隊在新的賽季，熱烈歡迎資深四分衛羅傑斯（Aaron  Charles Rodgers）加盟；他擁有大聯盟223場先發出場經驗，戰績147勝75敗1和。累積5001次成功傳球，傳球距離達到5萬9055碼。

噴射機隊的球迷因此有理由期待，在羅傑斯的領軍之下，球隊在這個球季的戰績能夠從7勝10敗進步到10勝7負，並且立即把握機會晉級季後賽。

2022年12月22日（星期四）晚間8時15分開始，噴射機隊在大都會人壽保險球場（MetLife Stadium)對抗來自佛羅里達州傑克森維爾的美洲虎隊，結果是以3比19 丟盔棄甲，不僅造成現場7萬43名球迷失望而歸，也白白的浪費噴射機隊在球季中，唯一透過直播畫面和全國各地球迷互動的機會。

噴射機隊在本球季，將以東家的身分出戰比爾隊、新英格蘭愛國者隊、堪薩斯城酋長隊、費城老鷹隊、洛杉磯電光隊、邁阿密海豚隊、亞特蘭大隼鷹隊、休士頓德州佬隊、華盛頓司令隊。

該隊將八次外出作客，走訪德州達拉斯牛仔隊、科羅拉多丹佛野馬隊、纽约巨人隊、內華達拉斯維加斯突擊者隊、紐約上州水牛城比爾隊、邁阿密海豚隊、克里夫蘭布朗隊、新英格蘭愛國者隊。

紐約上州 新英格蘭 德州

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