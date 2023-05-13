場邊人語／美式足球 歐市需求

美國職業美式足球 大聯盟（NFL）5月10日宣布，在年度例行賽程展開之後，英國的倫敦和德國 的法蘭克福，仍然是職業美式足球在西歐的灘頭堡。

今年秋天，德國的慕尼黑和墨西哥 的墨西哥城，並沒有安排賽事。

今年NFL的歐洲賽預定在10月1日到11月12日之間進行，參加競技的隊伍包括佛羅里達傑克森維爾美洲虎隊、亞特蘭大隼鷹隊、紐約水牛城比爾隊、巴爾廸摩烏鴉隊、田納西泰坦隊、佛羅里達邁阿密海豚隊、堪薩斯城酋長隊、印地安納雅波里斯小馬隊和新英格蘭愛國者隊。

傑克森維爾美洲虎隊預定於例行賽程第四周（10月1日）出戰亞特蘭大隼鷹隊。再於例行賽程第五周（10月8日）出賽紐約水牛城比爾隊。

這將是大聯盟的史頁之中，首支球隊在美國境外國際賽中連續兩場出賽，而且兩場賽事都在英國倫敦舉行。

所有五場比賽的開始時間都設定在美國東部時間早上9點半。

大聯盟於2022年11月才將德國列入歐洲賽程。

大聯盟的歐洲賽事，正在逐步實現美式足球在歐陸落地的夢想，透過和歐洲頂級職業英式足球隊伍以及相關的場館支持和合作，32支職業美式足球隊伍拉近了和本地球迷的距離。

大聯盟注意到歐洲球迷的好奇心，因此在賽程的安排方面，不僅避免給人可有可無的印象，更積極的安排短兵相接的高對抗性質球賽，期望早日形成明星效應。