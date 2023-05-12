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場邊人語／單局三分 敗投有份

彭廣揚

在美國職棒大聯盟（MLB）美聯洛杉磯天使隊效力的日本籍球星大谷翔平，5月9日晚間在主場迎戰休士頓太空人隊；他以103球數先發主投7局，7次三振對手，2次四壞球保送，遭到對方擊出6支安打，責失3分，防禦率2.74，苦吞本球季首度敗投。

當晚休士頓太空人隊調派現年29歲的王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）上陣。他來自多明尼加，以99球數先發主投8局，12次三振對手，沒有四壞球保送，遭到對方擊出3支安打，責失1分，防禦率2.38，樂得拿下本球季第8次先發第3次勝投。

投手大谷翔平在這場表現仍然是優質先發，個人大聯盟生涯的累積三振次數已經達到507次，在當晚第二局時就超越名列棒球名人堂的「二刀流」貝比魯斯（George Herman "Babe" Ruth）的501次紀錄。

大谷翔平和魯斯，是MLB有史以來僅有的兩位「二刀流」，個人生涯的三振紀錄，至少都有500人次，而且也揮出過100支以上的全壘打。

不過，大谷自4月27日至今，連續3次先發，每場比賽都遭到對方揮岀全壘打，而且每一場至少丟失3分，這是他於2018年3月29日起轉戰MLB以來，首次出現的窘況。

大谷翔平在9日的夜戰，第五局上讓太空人隊連續5名打者上壘，其中第九棒捕手馬多納度（Martín Benjamín Maldonado Valdés），把握住大谷翔平投出的滑切球（Sweeper），轟出左外野393英呎遠兩分全壘打，逆轉天使隊領先的優勢。馬多納度現年36歲，來自波多黎各，曾經為天使隊跨刀蹲捕過。

瓦德茲面對打者大谷翔平，根本完全不給他任何機會發揮。

大谷翔平 太空人 天使

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