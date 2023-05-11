場邊人語／兩隊超前 晉級誰先

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）5月10日晚間排定的賽程，為東區第五種子紐約尼克隊在紐約市曼哈頓中城的麥廸遜廣場花園（MSG）主場，迎戰東區排行第八的佛羅里達邁阿密熱火隊；緊接著這場比賽之後，西區排名第六的金州勇士 隊在北加州 舊金山的大通球場（Chase Center）遭遇西區名列第七、來自南加州洛杉磯的湖人 隊。

這兩場比賽都是NBA季後賽第二輪第五場比賽；熱火隊和湖人隊目前都是以3勝1負戰績領先，只要再贏一場比賽就可以在奪標路上挺進。

熱火隊從4月16日到26日，和密爾瓦基公鹿隊交手五次，取得四勝一負戰績；公鹿隊本來是爭奪大聯盟年度總冠軍最熱門的隊伍，然而在6呎7吋、6次當選全明星的小前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）率領之下，竟然把最高行情的公鹿隊在第一輪就被淘汰出局。

公鹿隊在尷尬之餘，5月5日斷然宣布炒了現年53歲、臨場戰術遭到質疑、合約尚未到期的總教練布丹霍澤（Michael Vincent Budenholzer）魷魚。

尼克隊此時回到主場出賽，球迷捧場抓狂場面可想而知。回顧5月2日晚間，尼克隊就是在1萬9812名主場球迷的狂熱支持下拿下勝局。

一向以季後賽作戰經驗豐富自豪的勇士隊，近年以來有過一次見證對手絕地重生的記錄。

2016年6月2日到19日，勇士隊和克里夫蘭騎士隊進行七戰四勝制的年度總冠軍決賽，勇士隊率先搶得兩勝，騎士隊在第三戰取勝，勇士隊在第四戰奏捷，接下來三場比賽，勇士隊只能眼睜睜地看著騎士隊𢌥能奪冠。

當年克里夫蘭騎士隊的小前鋒，就是目前在洛杉磯湖人隊効力的詹姆斯（LeBron Raymone James）。