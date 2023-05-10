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場邊人語／投打規矩 釀酒可取

彭廣揚
釀酒人隊培洛塔投滿六局，拿下勝投。（Getty Images）
釀酒人隊培洛塔投滿六局，拿下勝投。（Getty Images）

美國職棒大聯盟（MLB）國聯中區小組的密爾瓦基釀酒人隊，5月8日起在威斯康辛州主場，連續三天迎戰國聯西區小組的洛杉磯道奇隊。釀酒人隊首役的強攻固守表現，促成球隊以9：3勝出。

自從2017年以來，洛杉磯道奇隊在例行賽季累積獲勝583場，是大聯盟最佳紀錄。而密爾瓦基釀酒人隊同期的累積勝場也有501場。

兩支球隊上個球季對壘七次，道奇隊取得4勝3負；雙方歷年戰績是釀酒人隊68勝91敗。

釀酒人隊在這場比賽第五局下先馳得點，9局共擊出8支安打，其中兩支是帶打點的全壘打。

釀酒人隊現年26歲的先發右投培洛塔（Freddy Peralta）來自多明尼加，本球季第七次先發登板，戰績四勝兩負，當天以94球數投滿六局，送岀5次三振2次四壞球保送，被擊出三支安打，責失1分。

培洛塔於2018年5月13日代表釀酒人隊在大聯盟亮相，首秀在科羅拉多州丹佛客客場，就送出令人咋舌的13次三振。

他8日出賽時，已經有三次先發登場抵抗洛杉磯道奇隊的經驗，戰績1勝1負，防禦率為1.93。他最近於2022年8月15日在主場迎戰道奇隊時，只撐住4局因此承擔敗責。

代表釀酒人隊鎮守中外野的是辛辛那提大學校友，現年24歲的威瑪（Joseph Daryl Wiemer），他是在本季開幕之後才由小聯盟上調大聯盟。

威瑪擔任第九棒打擊，在比賽第五局下揮出有兩分打點的左外野方向403英呎遠的全壘打，使得地主隊一馬當先。

擔任釀酒人隊第三棒打擊的游擊手亞當斯（Willy Rafael Luna Adames），現年27歲，來自多明尼加，2018年5月22日代表坦帕灣光芒隊在大聯盟首次登場。

他在第七局下揮岀右中外野376英呎遠的三分全壘打。他在5月7日下午出賽舊金山巨人隊時，在第五局撣出2分全壘打，為其職棒生涯第100支全壘打。

自從2019年以來，亞當斯已經累積擊出過90支全壘打，這個成績在大聯盟所有的游擊手之中獨佔鰲頭。

道奇 洛杉磯 亞當斯

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