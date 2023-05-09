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NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

場邊人語／雙槍合一 太陽如意

彭廣揚

鳳凰城太陽隊於5月7日晚間在亞利桑納州足印球場（Footprint Center）1萬7071名滿座球迷的觀看之下，又以129比124擊退到訪的科羅拉多丹佛金塊隊，贏得季後賽第二輪系列賽第二場勝利，雙方在四次系列比賽中都妥善地運用主場優勢。

雙方當晚平手12次；太陽隊掌控球權27分鐘32秒，而金塊隊取得球權只有14分鐘24秒。

布克的隊友杜蘭特（Kevin Wayne Durant）上陣43分鐘57秒，攻下36分11個籃板球6次助攻；他在第四節的關鍵時刻獲得9分。

太陽隊現年26歲、身高6呎5吋的得分後衛布克（Devin Armani Booker）表現仍然耀眼，全場上陣40分鐘29秒獲得36分，其中17分是在第三節斬獲，是第一節以及全隊得分最多者。他也是雙方第一節助攻項目最出色者。他全場拿到12次助攻，也是兩隊之最。

他在這一場比賽，不僅得分超過35分，而且18次出手投籃14次破網，命中率達到77.8%，三分球則是投四中三，命中率也是75%。

布克生於密西根州，於2015年10月28日在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）亮相，目前是第三次代表鳳凰城太陽隊參加季後賽。

他在本季9場季後賽事中，已經累積得到331分，其中單場最少26分，最高得到47分，有三次出賽單場至少都有40分收獲。

他在季後賽場均在陣42.6分鐘，得到36.8分，投籃命中率61.7%，三分球命中率51%，還有5.1個籃板球7.4次助攻2.1次抄截和87 ％的罰球命中率。

布克目前在季後賽場均得分領先群倫。

季後賽 亞利桑納州 密西根州

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